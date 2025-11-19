Среща на две легенди: Glenfiddich и Астън Мартин представиха своето сътрудничество в България

На 9 ноември 2025 г. в изисканата обстановка на The Residence Exclusive Club в сърцето на София се състоя събитие, в което традиции и иновации се срещнаха. Поводът? Глобалното сътрудничество между Glenfiddich – най-награждавания сингъл малц скоч в света, и отборът на Астън Мартин във Формула 1. Вечерта не беше просто представяне на партньорство, а поклон към майсторството, визията и дързостта да се преследва съвършенството.

Glenfiddich и Астън Мартин са много повече от две утвърдени имена. Те са философии – символи на непримирим стремеж за надскачане на граници. Единият – шотландски бранд с вековна история, който с всяка капка уиски разказва за традиция и търпение. Другият – олицетворение на инженерна мисъл и скорост, облечена в съвършен дизайн. Съюзът им е вдъхновен от инстинкта да създаваш необикновени неща, от уважението към детайла и от стремежа да оставиш следа – и във вкуса, и на пистата.

Историческата сграда на The Residence, изпълнена с мека светлина и жива музика от саксофон, се превърна в сцена за елегантна симфония от сетивни преживявания. Гостите се насладиха на изискана коктейлна вечеря, чиято кулминация бе проследяването на живо на състезанието от Формула 1 за Гран При на Сао Пауло в Бразилия – среща между звука на двигателите и аромата на отлежал скоч.

Вечерта беше открита от Калоян Александров, посланик на марката Glenfiddich, който поведе публиката през разказа за двете легенди, символи на наследство, прецизност и иновация. На място бе представен и дегустиран новият вкус на Glenfiddich – 16 Year Old Aston Martin Edition – уиски, създадено като почит към това партньорство, което говори както на колекционери, така и на ценители.

Сред присъстващите бяха популярни личности като Камен Алипиев, Иван Тенчев, Наум Шопов и Теа Минкова, представители на автомобилни и финансови компании и други отбрани гости, които споделят страстта към изключителното уиски и света на Формула 1.

Вдъхновението продължи и отвъд стените на клуба. Фасадата на The Residence оживя чрез 3D мапинг инсталация – визуален разказ, който в продължение на шест вечери показа как две различни култури могат да се слеят в един пулс, в едно изречение: „Две легенди, създадени да вдъхновяват“.

Събитието беше реализирано от Делион ООД – официален представител на William Grant & Sons за България. А вечерта остана като спомен за онези редки срещи, в които времето сякаш спира, за да остави вкус, звук и следа.

Силата на инстинкта – Glenfiddich 16

Истинското майсторство не винаги се ръководи от рецепта. Понякога то се ражда в онзи кратък, почти неуловим момент, когато сетивата надделяват над разума, а инстинктът над алгоритъма. В Glenfiddich наричат това „изкуството да се довериш на усещането“. Също както пилотът от Формула 1 усеща завоя не чрез данни, а чрез вибрацията в ръцете си, така и всеки израз на тази 137-годишна дестилерия се води от интуицията на техния Malt Master – Брайън Кинсман. Нито една капка не напуска избата, преди да премине през неговия нос. Нито една композиция не е завършена, докато не зазвучи като симфония в сетивата.

Glenfiddich 16 Year Old Aston Martin Edition е резултат именно на такъв творчески инстинкт – лимитирано издание, вдъхновено от партньорството с един от най-емблематичните отбори във Формула 1. Отлежало в изящна комбинация от американски винени бъчви, нов дъб и бърбън, това уиски не просто се пие – то се преживява. Всяка глътка разказва за баланса между скорост и контрол, между прецизност и свобода, между традиция и модерност.

Ароматът на Glenfiddich 16 има дълбоки, кадифени нотки на кленов сироп, карамелизиран джинджифил и зрели плодове, а вкусът напомня на копринената текстура на крем Шантили, с ефирна сладост от американските бъчви и нюанси на дъб. Финалът е смел и завършен, с гладък отзвук, който оставя спомен, а не просто послевкус.

За да затвърдят своя престиж и луксозен имидж, Glenfiddich и отборът Астън Мартин във Формула 1 ще участват в 24 събития на пет континента до края на 2025 г.