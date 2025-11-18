София отново ще домакинства на Q Tour

На 4 декември България за поредна година ще бъде домакин на престижен турнир от квалификационните серии на World Snooker - Q Tour. Дългоочакваното събитие ще се състои в софийската Национална снукър академия от 4 до 7 декември.

Q Tour Sofia ще бъде петият турнир от веригата през настоящата кампания в Европа - първият беше в Швеция, а после спирките бяха последователно Австрия, Албания и Англия. След българския турнир остават още само два - в Белгия на 12 февруари 2026-а и отново в Англия на 26.02.

Първият шампион на Q Tour за 2025/26 беше Хамад Миах, който победи Патрик Уилън с 4:2 на финала в Стокхолм на 31 август. После Питър Лайнс надви Питър Девлин с 4:3 за трофея във Виена на 28 септември. На 12 октомври в Голем, Албания, Саймън Блакуел спечели с 4:3 срещу Марк Джойс. Джейми Кларк срази Крег Стедман с 4:2 на 1 ноември в Лийдс.

Q Tour в Национална снукър академия миналата година се оказа исторически, защото имемно оттам Джао Синтонг започна завръщането си при професионалистите, за да превземе "Крусибъл" няколко месеца по-късно. Шампион стана Дилън Емери след победа над Харви Чандлър. Следващите четири турнира от веригата бяха спечелени от Джао.

Играчите може да се записват до четвъртък >>> https://snookerscores.net/tournament-manager/202526-q-tour-event-five?fbclid=IwY2xjawN6jMJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFCYmUzZEJuYUExdUV4SEkxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpa7ukcH2todtQ-sZl-l8AZy_qM61hzlodwlQOsOaoRVZkwAqJwo77UAksah_aem_zLUg-yYA36fNbivfqIy90g