Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. София отново ще домакинства на Q Tour

София отново ще домакинства на Q Tour

  • 18 ное 2025 | 13:55
  • 342
  • 0
София отново ще домакинства на Q Tour

На 4 декември България за поредна година ще бъде домакин на престижен турнир от квалификационните серии на World Snooker - Q Tour. Дългоочакваното събитие ще се състои в софийската Национална снукър академия от 4 до 7 декември.

Q Tour Sofia ще бъде петият турнир от веригата през настоящата кампания в Европа - първият беше в Швеция, а после спирките бяха последователно Австрия, Албания и Англия. След българския турнир остават още само два - в Белгия на 12 февруари 2026-а и отново в Англия на 26.02.

Първият шампион на Q Tour за 2025/26 беше Хамад Миах, който победи Патрик Уилън с 4:2 на финала в Стокхолм на 31 август. После Питър Лайнс надви Питър Девлин с 4:3 за трофея във Виена на 28 септември. На 12 октомври в Голем, Албания, Саймън Блакуел спечели с 4:3 срещу Марк Джойс. Джейми Кларк срази Крег Стедман с 4:2 на 1 ноември в Лийдс.

Q Tour в Национална снукър академия миналата година се оказа исторически, защото имемно оттам Джао Синтонг започна завръщането си при професионалистите, за да превземе "Крусибъл" няколко месеца по-късно. Шампион стана Дилън Емери след победа над Харви Чандлър. Следващите четири турнира от веригата бяха спечелени от Джао.

Играчите може да се записват до четвъртък >>> https://snookerscores.net/tournament-manager/202526-q-tour-event-five?fbclid=IwY2xjawN6jMJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFCYmUzZEJuYUExdUV4SEkxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpa7ukcH2todtQ-sZl-l8AZy_qM61hzlodwlQOsOaoRVZkwAqJwo77UAksah_aem_zLUg-yYA36fNbivfqIy90g

Следвай ни:

Още от Снукър

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

  • 17 ное 2025 | 16:07
  • 1767
  • 0
Виктор Илиев е шампионът в Пловдив Мастърс

Виктор Илиев е шампионът в Пловдив Мастърс

  • 17 ное 2025 | 10:29
  • 919
  • 0
Селби срази Тръмп за титлата в Шампион на шампионите

Селби срази Тръмп за титлата в Шампион на шампионите

  • 17 ное 2025 | 10:14
  • 1615
  • 0
Тръмп и Селби в рядко срещан финал

Тръмп и Селби в рядко срещан финал

  • 16 ное 2025 | 13:20
  • 4189
  • 0
Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите

Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите

  • 16 ное 2025 | 08:18
  • 4918
  • 0
Селби срещу Робъртсън в битка за място на финала

Селби срещу Робъртсън в битка за място на финала

  • 15 ное 2025 | 19:05
  • 3073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 14490
  • 109
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 11641
  • 13
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 18714
  • 13
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10478
  • 5
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 8594
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 12524
  • 24