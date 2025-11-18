Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

  • 18 ное 2025 | 10:27
  • 95
  • 0
Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

Британската атлетика (UKA) потвърди назначаването на Андрю Поци за нов председател на Комисията на атлетите към организацията. Поци, световен шампион в зала на 60 метра с препятствия от 2018 г. и състезател с богат опит в елитния спорт, поема поста в ключов момент. Комисията навлиза в нов етап от своята дейност, целящ да засили представителството и влиянието на гласа на атлетите в цялата организация.

Комисията на атлетите служи като независим канал, чрез който състезателите на международно ниво могат да споделят своите виждания, да поставят приоритети и да допринасят за развитието на спорта. Тя консултира борда на UKA и екипа, отговарящ за високите спортни постижения, по ключови въпроси, засягащи атлетите – от условията за подготовка и благосъстоянието им до възможностите за развитие.

Като председател Андрю Поци ще ръководи тази дейност и ще играе основна роля в осигуряването на присъствието на гледната точка на спортистите в управителните структури на UKA. Това включва и участие в заседанията на борда на директорите, където той пряко ще представя перспективите на активните състезатели.

Поци ще подпомогне и продължаващото развитие на правомощията на Комисията и ще насочва нейните членове в следващия етап от дейността ѝ. Планира се по-задълбочено сътрудничество с ръководството на UKA и нов фокус върху това атлетите да се чувстват свързани, представени и чути в рамките на националната федерация.

Председателят на UKA Иън Бийти заяви: "Щастливи сме да приветстваме Андрю на този пост. Комисията на атлетите е съществена част от начина, по който се вслушваме и учим от спортистите. Опитът, проницателността и ангажираността на Андрю към представителството на атлетите ще бъдат безценни в следващата фаза от работата на Комисията. Бих искал също да благодаря на Стеф Туел за нейното лидерство и служба като председател, както и да отдам признание на всички членове на Комисията за времето и отдадеността, които са посветили на тази важна работа.“

"Радвам се, че съм назначен за председател на Комисията на атлетите. Опитът на спортистите е изключително важен за мен и съм развълнуван да използвам тази възможност, за да подкрепя както нашите атлети, така и UKA в подобряването на комуникацията и видимостта по ключови въпроси, по които можем да си сътрудничим. Сигурен съм, че заедно можем да продължим да стимулираме както постиженията, така и цялостното преживяване в спорта“, сподели Поци.

Снимки: Gettyimages

