Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Абсолютна доминация: Йокич има повече трипъл-дабъли от следващите трима взети заедно

Абсолютна доминация: Йокич има повече трипъл-дабъли от следващите трима взети заедно

  • 18 ное 2025 | 13:53
  • 297
  • 0
Абсолютна доминация: Йокич има повече трипъл-дабъли от следващите трима взети заедно

Едва средата на ноември е, а Никола Йокич вече е записал осем трипъл-дабъла. През изминалата нощ Денвър загуби от Чикаго, но баскетболистът от Сомбор беше великолепен: отбеляза 36 точки (12/20 за две точки, 1/7 за три точки, 9/12 от наказателната линия), 18 борби, 13 асистенции, една открадната топка и две блокади. Само в 15 изиграни мача Йокич вече е достигнал осем трипъл-дабъла. Неговата доминация е толкова голяма, че е почти двойно по-добър от най-близките си преследвачи.

Булс превзеха Денвър въпреки фантастичния Йокич
Булс превзеха Денвър въпреки фантастичния Йокич

На второ място в списъка, далеч зад Йокич, е Джош Гиди с три реализирани трипъл-дабъла. На останалите позиции (от 3-то до 5-то място) има по-голяма група играчи, които досега са записали по един трипъл-дабъл, сред които е и Трендън Уотфорд. Феноменалният старт на сезона на Йокич и статистическата доминация в най-комплексната категория отново потвърждават статута му на един от най-влиятелните играчи в съвременния баскетбол.

Между другото, след представянето си срещу Чикаго, баскетболистът от Сомбор изпревари Уилт Чембърлейн по брой мачове с 30+ точки, 15+ борби и 10+ асистенции и сега е втори в този списък.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10465
  • 5
Драматични развръзки в НБА тази нощ

Драматични развръзки в НБА тази нощ

  • 18 ное 2025 | 06:25
  • 4856
  • 0
ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

  • 18 ное 2025 | 04:42
  • 1672
  • 1
Олимпиакос спешно търси заместник на Еванс

Олимпиакос спешно търси заместник на Еванс

  • 18 ное 2025 | 03:21
  • 1552
  • 0
Мемфис губи Джа Морант за две седмици

Мемфис губи Джа Морант за две седмици

  • 18 ное 2025 | 02:00
  • 823
  • 0
Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

  • 17 ное 2025 | 21:53
  • 5757
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 14479
  • 109
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 11619
  • 13
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 18685
  • 13
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10465
  • 5
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 8592
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 12519
  • 24