Абсолютна доминация: Йокич има повече трипъл-дабъли от следващите трима взети заедно

Едва средата на ноември е, а Никола Йокич вече е записал осем трипъл-дабъла. През изминалата нощ Денвър загуби от Чикаго, но баскетболистът от Сомбор беше великолепен: отбеляза 36 точки (12/20 за две точки, 1/7 за три точки, 9/12 от наказателната линия), 18 борби, 13 асистенции, една открадната топка и две блокади. Само в 15 изиграни мача Йокич вече е достигнал осем трипъл-дабъла. Неговата доминация е толкова голяма, че е почти двойно по-добър от най-близките си преследвачи.

На второ място в списъка, далеч зад Йокич, е Джош Гиди с три реализирани трипъл-дабъла. На останалите позиции (от 3-то до 5-то място) има по-голяма група играчи, които досега са записали по един трипъл-дабъл, сред които е и Трендън Уотфорд. Феноменалният старт на сезона на Йокич и статистическата доминация в най-комплексната категория отново потвърждават статута му на един от най-влиятелните играчи в съвременния баскетбол.

Между другото, след представянето си срещу Чикаго, баскетболистът от Сомбор изпревари Уилт Чембърлейн по брой мачове с 30+ точки, 15+ борби и 10+ асистенции и сега е втори в този списък.