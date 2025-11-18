Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Булс превзеха Денвър въпреки фантастичния Йокич

Булс превзеха Денвър въпреки фантастичния Йокич

  • 18 ное 2025 | 11:23
  • 329
  • 1
Булс превзеха Денвър въпреки фантастичния Йокич

Чикаго Булс успя да измъкне важна победа като гост, надделявайки над Денвър Нъгетс със 130:127, въпреки изключителното представяне на Никола Йокич.

"Биковете" започнаха силно и си осигуриха лека преднина в края на първата четвърт (28:30). Домакините обаче отговориха веднага и с контраатака във втората част отидоха на почивка с преднина от 64:63.

Третата четвърт се оказа решаваща за развоя на мача. Булс бяха вихрени в атака, записаха 40:29 в нея и изградиха комфортна преднина.

В последната четвърт Нъгетс притиснаха силно за обрат, но гостите издържаха до края и си осигуриха победата благодарение на важни тройки на Кевин Хюртер и Никола Вучевич. С това те прекъснаха поредицата от седем последователни победи на Денвър в НБА,

За победителите най-добър беше Джош Гиди, който почти записа трипъл-дабъл с 21 точки, 14 борби и 6 асистенции. Също с 21 пункта завърши и Айо Досунму, а Кевин Хъртър отбеляза 20 точки за 24 минути на паркета. След успеха "Биковете" вече са с баланс от 7 победи и 6 загуби.

От страна на Нъгетс, Никола Йокич направи поредно историческо представяне, завършвайки мача с 36 точки, 18 борби и 13 асистенции. Джамал Мъри направи дабъл-дабъл от 24 точки, включително 5 от 11 успешни опита отдалеч, и 11 овладени топки, а Арън Гордън добави 24 точки и 10 борби.

