  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов и Шлепск с драматична първа победа в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск с драматична първа победа в Полша

  • 18 ное 2025 | 00:32
  • 222
  • 0
Аспарух Аспарухов и Шлепск с драматична първа победа в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) прекъснаха черната си серия от 5 поредни загуби и записаха първа победа за сезона в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му сътвориха много драматичен обрат и надделяха като гости на Чупрум Стилон (Гожув) с 3:2 (25:21, 23:25, 26:28, 29:27, 15:13) в дербито на дъното от 6-ия кръг на шампионата, играно тази вечер пред близо 2500 зрители.

По този начин Шлепск "се отлепи" от последното 14-о място във временното класиране и вече е на 12-а позиция с 1 победа, 5 загуби и 3 точки в актива си. В следващия 7-и кръг Аспарухов и компания са гости на силния тим на Пройект (Варшава). Мачът е в неделя (23 ноември) от 18,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша
Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша

Аспарух Аспарухов започна като титуляр за Шлепск, но бе сменен в средата на третия гейм от Антони Квасигрох. Българинът завърши с 11 точки (1 блок, 42% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +2) за успеха.

Над всички за гостите бе диагоналът Бартош Филипяк със страхотните 31 точки (5 аса!, 2 блока и 41% ефективност в атака - +24) и напълно заслужено бе обявен за MVP на мача. Енрике Онорато пък добави 18 точки (3 аса, 43% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +7) за победата.

За домакините от Чупрум Матис Ено реализира 29 точки (1 блок, 3 аса, 50% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +19), а Едуардо Чисоба приключи с 23 точки (1 блок и 48% ефективност в атака - +14), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

ЧУПРУМ СТИЛОН (ГОЖУВ) - ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) 2:3 (21:25, 25:23, 28:26, 27:29, 13:15)

ЧУПРУМ: Тиаго Велосо, Едуардо Чисоба 23, Матис Ено 29, Марчин Валински 2, Патрик Немец 7, Марчин Каня 9 - Шимон Грегорович-либеро (Даниел Гасиор, Кжиштоф Рейно, Матеуш Мачиейевич, Камил Квасовски 11, Войчех Вецлавски, Камил Дембец-либеро)

Старши треньор: ЮБЕР ЕНО

ШЛЕПСК: Карол Янкиевич 1, Бартош Филипяк 31, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 11, Енрике Онорато 18, Ян Новаковски 6, Дейвид Смит 8 - Бартош Марянски-либеро (Антони Квасигрох 12, Дамян Виержбицки, Хоакин Галего)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКИЕВИЧ.

Снимки: plusliga.pl

