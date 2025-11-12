Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха 4-а поредна загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му отстъпиха у дома от Индикпол АЗС (Олошчин) с 0:3 (21:25, 20:25, 15:25) в мач от 5-ия кръг на полската PlusLiga, който се игра пред 1396 зрители.

Аспарух Аспарухов игра цял мач и реализира 10 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака, 20% перфектно и 47% позитивно посрещане - +4).

Най-резултатен за домакините стана Бартош Филипяк с 11 точки.

Мориц Карлицек бе най-резултатен в мача със 17 точки (1 блок).

Павел Халаба добави 14 точки (1 ас, 2 блока).

Ян Хадрава се отличи с 11 точки (2 аса).

ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ - ИНДИКПОЛ АЗС (ОЛШЧИН) 0:3 (21:25, 20:25, 15:25)

ШЛЕПСК: Камил Дрошински, Бартош Филипяк 11, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 10, Енрике Онорато 8, Ян Новаковски 6, Дейвид Смит 3 - Якуб Кубацки-либеро (Бартош Мариански-либеро, Дамиан Виербицки, Карол Янкиевич, Йоахим Пану, Антони Квасигрох 1)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКИЕВИЧ

ОЛШЧИН: Йоханес Тиле 3, Ян Хадрава 11, Мориц Карлицек 17, Павел Халаба 14, Якуб Майхржак 5, Северин Липински 6 - Якуб Циуантис-либеро (Лукаш Кожуб 1, Карол Борковски 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЛИНСКИ.