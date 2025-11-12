Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша

Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша

  • 12 ное 2025 | 23:49
  • 87
  • 0
Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха 4-а поредна загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му отстъпиха у дома от Индикпол АЗС (Олошчин) с 0:3 (21:25, 20:25, 15:25) в мач от 5-ия кръг на полската PlusLiga, който се игра пред 1396 зрители.

Аспарух Аспарухов игра цял мач и реализира 10 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака, 20% перфектно и 47% позитивно посрещане - +4).

Най-резултатен за домакините стана Бартош Филипяк с 11 точки.

Мориц Карлицек бе най-резултатен в мача със 17 точки (1 блок).

Павел Халаба добави 14 точки (1 ас, 2 блока).

Ян Хадрава се отличи с 11 точки (2 аса).

ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ - ИНДИКПОЛ АЗС (ОЛШЧИН) 0:3 (21:25, 20:25, 15:25)

ШЛЕПСК: Камил Дрошински, Бартош Филипяк 11, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 10, Енрике Онорато 8, Ян Новаковски 6, Дейвид Смит 3 - Якуб Кубацки-либеро (Бартош Мариански-либеро, Дамиан Виербицки, Карол Янкиевич, Йоахим Пану, Антони Квасигрох 1)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКИЕВИЧ

ОЛШЧИН: Йоханес Тиле 3, Ян Хадрава 11, Мориц Карлицек 17, Павел Халаба 14, Якуб Майхржак 5, Северин Липински 6 - Якуб Циуантис-либеро (Лукаш Кожуб 1, Карол Борковски 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЛИНСКИ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

  • 12 ное 2025 | 20:58
  • 718
  • 0
Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10764
  • 11
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8297
  • 5
Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

  • 12 ное 2025 | 16:29
  • 697
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

  • 12 ное 2025 | 15:29
  • 18138
  • 21
Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:15
  • 9207
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10764
  • 11
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 5789
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8297
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 636
  • 1
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 16578
  • 42
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5420
  • 1