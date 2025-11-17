Изгряващата звезда Веро: Фемке Бол ще бъде конкурентоспособна в бягането на 800 м от първия ден

Носителката на наградата "Изгряваща звезда“ на Европейската атлетика и шампионка на 800 метра за девойки под 23 години Одри Веро вярва, че Фемке Бол може да бъде сериозен конкурент "от първия ден“, когато догодина се прехвърли в нейната дисциплина.

Швейцарската атлетка направи този коментар в ексклузивно интервю за YouTube канала на Европейската атлетика след края на блестящия си сезон. През него тя спечели финала на Диамантената лига, злато на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген и приза "Изгряваща звезда“ при жените на наградите през октомври.

"Не очаквах това“, сподели Веро, когато научи новината, че двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Бол ще се пренасочи към бягането на 800 метра от 2026 г.

"Сега обаче смятам, че това е добро решение и съм наистина развълнувана от тази промяна, защото Фемке Бол е атлет, когото обичам да гледам на 400 метра“, добави тя.

"Също така е страхотно да я имаме и на 800 метра. Ще видим в първото състезание, когато ще мога да бягам с нея, и мисля, че ще бъде чудесно. Смятам, че тя може да бъде конкурентоспособна от първия ден.“

"Може би най-трудното нещо е самата дисциплина 800 метра. Понякога е наистина брутална. Може да е тежко, но мисля, че тя е готова.“

Предвид факта, че дисциплината вече е пълна с европейски таланти, включително олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън и нейната британска съотборничка Джорджа Хънтър Бел, която изпревари Ходжкинсън за световното сребро тази година, Веро е развълнувана от перспективата за висококачествена битка на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

"Сега е наистина трудно. Защото всички атлетки са много силни и мисля, че всяка заслужава място на подиума. Така че всичко се свежда до това кой е най-добрият, когато дойде финалът.“

Голямата стъпка към жените Веро беше изключително талантлива млада атлетка, печелейки последователни титли на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Талин 2021 и Йерусалим 2023, а между тях и сребро на Световното първенство до 20 години през 2022 г. в Кали, Колумбия.

Преходът към състезанията при жените обаче не е бил лесен. "Беше ми трудно да премина от юношеските към старшите категории. Беше голяма, голяма стъпка, но мисля, че тази година научих много в ментално отношение и сега съм по-готова.“

Освен победите си през 2025 г. в Берген и на финала на Диамантената лига в Цюрих с национален рекорд от 1:55.91, тя достигна и до финалите на Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025 и на Световното първенство по лека атлетика в Токио — година на значителен напредък за 21-годишната атлетка.

С наближаването на Бирмингам 2026 Веро е готова да изиграе своята роля в това, което се очертава да бъде едно от най-интересните събития на шампионата следващото лято.

