Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

  • 17 ное 2025 | 18:57
  • 478
  • 0
Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

Тежкото крило на Далас Маверикс Антъни Дейвис няма да играе още поне десетина дни, съобщиха от тима от Националната баскетболна асоциация.

По този начин неговото отсъствие от състава на тексасци ще доближи близо месец, тъй като за последно той взе участие в двубоя с Индиана Пейсърс на 29 октомври, който Далас спечели със 107:105.

Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение
Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

Дейвис страда от разтежение на прасеца в левия крак, а без него Маверикс взеха само две победи в последните си седем мача.

От началото на сезона бившият играч на Лос Анджелис Лейкър и Ню Орлиънс Пеликанс има показатели от 20,8 точки, 10,2 борби и 2,2 асистенции средно на мач, като и в трите графи той е под средните си кариерни стойности.

Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик
Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик
Следвай ни:

Още от Баскетбол

Селтикс удържаха Клипърс след 33 точки на Джейлън Браун

Селтикс удържаха Клипърс след 33 точки на Джейлън Браун

  • 17 ное 2025 | 12:07
  • 993
  • 0
Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

  • 17 ное 2025 | 11:38
  • 628
  • 0
Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик

Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик

  • 17 ное 2025 | 11:02
  • 1179
  • 0
Борислав Младенов със силен мач при успех на Виена

Борислав Младенов със силен мач при успех на Виена

  • 17 ное 2025 | 10:25
  • 557
  • 1
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 17 ное 2025 | 09:28
  • 1212
  • 0
Везенков блести за убедителна победа на Олимпиакос

Везенков блести за убедителна победа на Олимпиакос

  • 16 ное 2025 | 17:43
  • 15158
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 9431
  • 43
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 12584
  • 39
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 9756
  • 9
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 987
  • 4
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 15718
  • 12
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 15427
  • 83