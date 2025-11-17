Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

Тежкото крило на Далас Маверикс Антъни Дейвис няма да играе още поне десетина дни, съобщиха от тима от Националната баскетболна асоциация.
По този начин неговото отсъствие от състава на тексасци ще доближи близо месец, тъй като за последно той взе участие в двубоя с Индиана Пейсърс на 29 октомври, който Далас спечели със 107:105.
Дейвис страда от разтежение на прасеца в левия крак, а без него Маверикс взеха само две победи в последните си седем мача.
От началото на сезона бившият играч на Лос Анджелис Лейкър и Ню Орлиънс Пеликанс има показатели от 20,8 точки, 10,2 борби и 2,2 асистенции средно на мач, като и в трите графи той е под средните си кариерни стойности.