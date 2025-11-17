Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

  • 17 ное 2025 | 11:38
  • 328
  • 0
Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

Един незабравим мач се проведе в Солт Лейк Сити, където Юта Джаз надви Чикаго Булс със 150:147 след две вълнуващи продължения.

Срещата се превърна в истински трилър.

Булс показаха превъзходството си през първото полувреме, завършвайки го с преднина от 70:61. Домакините обаче реагираха през втората част, изравниха играта и се пребориха за победата.

Краят на редовното време беше драматичен. Лаури Марканен изпрати мача в продължение, но същевременно пропусна златна възможност да донесе победата на отбора си, тъй като не успя да реализира решаващ наказателен удар.

В първото продължение Джаз бяха много близо до победата, но Коби Уайт с кош в последния момент оформи 136:136, изпращайки мача във второ допълнително петминутно продължение. Там домакините успяха най-накрая да спечелят, благодарение на решаваща тройка от Кийонте Джордж.

Най-добър за победителите беше впечатляващият Лаури Марканен, който завърши мача с 47 точки, 7 борби и 2 асистенции. За него това беше втори пореден мач с 40-точково представяне за Юта.

От страна на Булс се отличи Джош Гиди, който постигна трипъл-дабъл с 26 точки, 12 борби и 13 асистенции. Никола Вучевич добави 21 точки и 13 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 17 ное 2025 | 09:28
  • 865
  • 0
Везенков блести за убедителна победа на Олимпиакос

Везенков блести за убедителна победа на Олимпиакос

  • 16 ное 2025 | 17:43
  • 14980
  • 5
Гергана Иванова подписа с шампиона на Белгия

Гергана Иванова подписа с шампиона на Белгия

  • 16 ное 2025 | 17:33
  • 895
  • 0
Васил Евтимов: Аз може да съм направил сума ти грешки по време на мача, но е недопустимо Тошков да стреля фаул и да си вземе борбата

Васил Евтимов: Аз може да съм направил сума ти грешки по време на мача, но е недопустимо Тошков да стреля фаул и да си вземе борбата

  • 16 ное 2025 | 17:01
  • 2149
  • 4
Константин Тошков: Намерихме нашия ритъм, следвахме си гейм-плана и спечелихме

Константин Тошков: Намерихме нашия ритъм, следвахме си гейм-плана и спечелихме

  • 16 ное 2025 | 16:34
  • 912
  • 0
Васил Христов: Успяхме да издържим на физическата доминация на Черно море

Васил Христов: Успяхме да издържим на физическата доминация на Черно море

  • 16 ное 2025 | 16:16
  • 785
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 20542
  • 37
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 6666
  • 6
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 13331
  • 39
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 4843
  • 31
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

  • 17 ное 2025 | 09:11
  • 13668
  • 6
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9874
  • 0