Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

Един незабравим мач се проведе в Солт Лейк Сити, където Юта Джаз надви Чикаго Булс със 150:147 след две вълнуващи продължения.

Срещата се превърна в истински трилър.

Булс показаха превъзходството си през първото полувреме, завършвайки го с преднина от 70:61. Домакините обаче реагираха през втората част, изравниха играта и се пребориха за победата.

Краят на редовното време беше драматичен. Лаури Марканен изпрати мача в продължение, но същевременно пропусна златна възможност да донесе победата на отбора си, тъй като не успя да реализира решаващ наказателен удар.

В първото продължение Джаз бяха много близо до победата, но Коби Уайт с кош в последния момент оформи 136:136, изпращайки мача във второ допълнително петминутно продължение. Там домакините успяха най-накрая да спечелят, благодарение на решаваща тройка от Кийонте Джордж.

Най-добър за победителите беше впечатляващият Лаури Марканен, който завърши мача с 47 точки, 7 борби и 2 асистенции. За него това беше втори пореден мач с 40-точково представяне за Юта.

От страна на Булс се отличи Джош Гиди, който постигна трипъл-дабъл с 26 точки, 12 борби и 13 асистенции. Никола Вучевич добави 21 точки и 13 борби.