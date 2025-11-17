Популярни
Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик

  • 17 ное 2025 | 11:02
  • 128
  • 0
Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик

В мач, решен след продължения, Хюстън Рокетс успя да надделее над Орландо Меджик със 117:113, осъществявайки впечатляващ обрат през второто полувреме.

Магьосниците контролираха първата част, налагайки своя ритъм, и на почивката се оттеглиха с комфортна преднина от девет точки (46:55). Въпреки това, картината на мача се промени драстично след подновяването на играта, като Рокетс подобриха значително представянето си и стопиха разликата.

Редовното време на мача завърши драматично, след като Алперен Шенгюн с кош малко преди края изравни резултата до 102:102, изпращайки мача в допълнителните пет минути. Там домакините се оказаха по-хладнокръвни и с по-чисти решения в атака, осигурявайки си трудна, но ценна победа.

Шенгюн завърши с 30 точки, 12 борби и 8 асистенции, а Кевин Дюрант беше най-резултатен за Ракетите с 35 точки, 6 асистенции и 5 борби

От страна на Меджик, Франц Вагнер беше топреализаторът с 29 точки, 5 борби и 4 асистенции, а Дезмънд Бейн записа 26 точки, 4 асистенции и 4 борби.

