Легенда в тласкането на гюле прекрати кариерата си

Китайската състезателка в тласкането на гюле Гун Лидзяо обяви своето оттегляне от спорта. Тя сложи край на кариерата си, след като спечели рекордна пета поредна титла на Националните игри на Китай. Тази победа, с която удължи серията си, започнала през 2009 г., се оказа и последното ѝ състезателно участие.

Гун достигна до финал във всички 19 световни първенства, в които участва – от дебюта си като 18-годишна в Осака през 2007 г. до последното си участие на 36-годишна възраст в Токио през 2025 г. В този период тя спечели 13 медала от глобални шампионати, включително олимпийско злато в Токио през 2021 г. и световни титли в Лондон през 2017 г. и в Доха през 2019 г. Тя също така завоюва медали на Олимпийските игри през 2008 и 2012 г.

Гун не беше просто обещаващ талант в тийнейджърските си години, когато за първи път се отличи през 2006 г. с най-доброто постижение за състезателка под 20 години. Тя демонстрира и забележително спортно дълголетие, достигайки до 10 поредни финала на Световни първенства и пет последователни олимпийски финала.

Атлетката има и впечатляващи успехи на континентално ниво, като е печелила две титли от шампионата на Азия и три златни медала от Азиатските игри.

Под ръководството на дългогодишния си треньор Ли Мейсу Гун остана водеща фигура на световната сцена в продължение на почти 20 години. Тя се оттегля като една от най-успешните състезателки в тласкането на гюле на своето време, с кариера, белязана от постоянство, дълголетие и успехи на големи първенства.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages