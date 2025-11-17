Популярни
Женският волейбол се завърна в Русе – предстои първи домакински двубой

  • 17 ное 2025 | 18:22
След 30-годишно прекъсване Русе отново има представителен женски волейболен отбор. Той е създаден към ВК Любо Ганев – Автосвят и първата му домакинска среща ще се проведе на 23 ноември от 14 ч. в зала „Дунав“, когато отборът ще се изправи срещу варненския „Спартак Интер трейд“.

Двубоят е част от третия кръг на Висша лига – жени. Новият отбор на Русе е изграден основно от школата на един от най-утвърдените треньори в страната – Сашо Тодоров, който е бил и последният наставник на женския тим преди 30 години. Неговите възпитанички сега отново имат възможност да защитават честта на Русе на национално ниво. Състезателките вече демонстрират сериозен потенциал и към момента водят класирането във Висша лига – Изток с две убедителни победи и максимален брой точки.

Това превръща предстоящия двубой в още по-значимо събитие за града. Волейболистките очакват подкрепата на русенската общественост  в неделя в  зала „Дунав“.

