Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бивш олимпийски треньор отрича сексуални престъпления срещу дете

Бивш олимпийски треньор отрича сексуални престъпления срещу дете

  • 17 ное 2025 | 17:27
  • 3423
  • 0
Бивш олимпийски треньор отрича сексуални престъпления срещу дете

Хосе Висенте Лейва-Модал, който е бивш съпруг на олимпийската състезателка в бягането на средни разстояния Даян Модал, се яви пред Кралския съд в Манчестър, където пледира невинен по 19 обвинения. Съдия Никълъс Дийн, почетен секретар на Манчестър, го освободи под гаранция, но заяви, че първата възможна дата за съдебен процес е 4 септември 2028 г.

"Не може да е редно дело от такъв характер да се отлага до 2028 г., но това е извън моя контрол“, коментира съдията.

Г-н Модал, който използва името Висенте Модал, трябва да се яви отново в същия съд за предварително изслушване на 8 юни.

Той отрича пет обвинения в изнасилване, четири в сексуално насилие с проникване, шест в сексуално посегателство, две в подбуждане на дете към сексуална дейност, едно в принуждаване на лице да участва в сексуална дейност и едно в принудително или контролиращо поведение.

Всички престъпления, за които се твърди, че са извършени между 2012 г. и 2024 г., са свързани с едно-единствено момиче, чиято самоличност не може да бъде разкрита.

Съдията се обърна към г-н 65-годишния Модал с думите: "С натежало сърце отлагам всеки процес с три години, но такова е положението в момента.

Това е в ярък контраст със ситуацията, в която щяхме да бъдем, ако този обвиняем беше в ареста – тогава щяхме да гледаме делото през лятото на следващата година“, добави той.

Съдията посъветва обвиняемия да поддържа връзка с адвокатите си, които ще се опитат да осигурят по-ранна дата за процеса, ако такава се освободи. "Това е голямо съжаление за мен, без съмнение и разочарование за вас, но се справяме с много значителен обем работа. Възможността за по-ранна дата ще бъде обсъдена с вашите адвокати“, заключи той.

Условията за гаранцията на г-н Модал включват пребиваване на адрес в района на Уорингтън, спазване на вечерен час с електронно наблюдение от 21:00 до 07:00 ч. и забрана за контакт със свидетели по делото.

Обвиняемият, който е бил арестуван на летище при завръщането си в Обединеното кралство от Испания, също така не трябва да кандидатства за документи за пътуване от британските, норвежките или испанските власти и му е наредено да предаде испанския си паспорт.

Той няма право на контакт без надзор с лица под 18-годишна възраст.

Г-н Модал е бил треньор на британски атлети, сред които Даян Модал, Дейвид Гриндли и Гай Бълок, като е действал и като техен агент.

Правата му са спрени от управляващия орган UK Athletics.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Шерика Джаксън за емоционалното си преживяване след урагана Мелиса: Все още търся правилните думи

Шерика Джаксън за емоционалното си преживяване след урагана Мелиса: Все още търся правилните думи

  • 17 ное 2025 | 15:17
  • 888
  • 0
Георги Павлов иска по-голям бюджет за атлетиката през 2026 г.

Георги Павлов иска по-голям бюджет за атлетиката през 2026 г.

  • 17 ное 2025 | 15:01
  • 2179
  • 2
Ясни са първите шампиони на Франция в маратонското спортно ходене

Ясни са първите шампиони на Франция в маратонското спортно ходене

  • 17 ное 2025 | 13:27
  • 516
  • 0
Кениец и етиопка с победи на крос-кънтри в Сория

Кениец и етиопка с победи на крос-кънтри в Сория

  • 17 ное 2025 | 13:12
  • 508
  • 0
Eйлиш Макколган с второто най-добро време в историята на Европа на 15 км

Eйлиш Макколган с второто най-добро време в историята на Европа на 15 км

  • 17 ное 2025 | 13:00
  • 546
  • 0
Наказание от USADA спря кариерата на индийския бегач Кумар

Наказание от USADA спря кариерата на индийския бегач Кумар

  • 16 ное 2025 | 20:07
  • 840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 9899
  • 29
Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

  • 17 ное 2025 | 17:36
  • 2029
  • 17
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 7220
  • 4
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 14280
  • 9
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
  • 3325
  • 4
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 13154
  • 51