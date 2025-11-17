Бивш олимпийски треньор отрича сексуални престъпления срещу дете

Хосе Висенте Лейва-Модал, който е бивш съпруг на олимпийската състезателка в бягането на средни разстояния Даян Модал, се яви пред Кралския съд в Манчестър, където пледира невинен по 19 обвинения. Съдия Никълъс Дийн, почетен секретар на Манчестър, го освободи под гаранция, но заяви, че първата възможна дата за съдебен процес е 4 септември 2028 г.

"Не може да е редно дело от такъв характер да се отлага до 2028 г., но това е извън моя контрол“, коментира съдията.

Г-н Модал, който използва името Висенте Модал, трябва да се яви отново в същия съд за предварително изслушване на 8 юни.

Той отрича пет обвинения в изнасилване, четири в сексуално насилие с проникване, шест в сексуално посегателство, две в подбуждане на дете към сексуална дейност, едно в принуждаване на лице да участва в сексуална дейност и едно в принудително или контролиращо поведение.

Всички престъпления, за които се твърди, че са извършени между 2012 г. и 2024 г., са свързани с едно-единствено момиче, чиято самоличност не може да бъде разкрита.

Съдията се обърна към г-н 65-годишния Модал с думите: "С натежало сърце отлагам всеки процес с три години, но такова е положението в момента.

Това е в ярък контраст със ситуацията, в която щяхме да бъдем, ако този обвиняем беше в ареста – тогава щяхме да гледаме делото през лятото на следващата година“, добави той.

Съдията посъветва обвиняемия да поддържа връзка с адвокатите си, които ще се опитат да осигурят по-ранна дата за процеса, ако такава се освободи. "Това е голямо съжаление за мен, без съмнение и разочарование за вас, но се справяме с много значителен обем работа. Възможността за по-ранна дата ще бъде обсъдена с вашите адвокати“, заключи той.

Условията за гаранцията на г-н Модал включват пребиваване на адрес в района на Уорингтън, спазване на вечерен час с електронно наблюдение от 21:00 до 07:00 ч. и забрана за контакт със свидетели по делото.

Обвиняемият, който е бил арестуван на летище при завръщането си в Обединеното кралство от Испания, също така не трябва да кандидатства за документи за пътуване от британските, норвежките или испанските власти и му е наредено да предаде испанския си паспорт.

Той няма право на контакт без надзор с лица под 18-годишна възраст.

Г-н Модал е бил треньор на британски атлети, сред които Даян Модал, Дейвид Гриндли и Гай Бълок, като е действал и като техен агент.

Правата му са спрени от управляващия орган UK Athletics.