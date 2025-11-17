Хърватия направи впечатляващ обрат в Подгорица

Предсрочно класиралият се за Мондиал 2026 тим на Хърватия демонстрира класата си и в последния мач от група "L" на квалификациите. "Ватрените" направиха обрат от 0:2 до 3:2 при гостуването си на Черна гора в Подгорица и завършиха кампанията си с 22 от възможни 24 точки.

Милутин Осмаич и Никола Кръстович дадоха солиден аванс на домакините до средата на първата част, но хърватите намалиха чрез Иван Перишич от дузпа, а през втората част Кристиян Якич и Никола Влашич донесоха победата на "шахматистите".

Черногорците нямаха шанс дори за бараж, но се надяваха да постигнат престижен резултат срещу западните си съседи. Селекционерът Мирко Вучинич пусна в предни позиции Никола Кръстович и ветерана Стеван Йоветич, а в средата на терена действаха Марко Янкович, Андрия Булатович, Стефан Лончар и Милутин Осмаич.

Хърватия си гарантира първото място в групата преди няколко дни с победата с 3:1 над Фарьорскит острови в Риека. Това позволи на селекционера Златко Далич да направи доста промени в състава и да даде шанс на футболисти, които по-рядко попадат сред титулярите. На върха на атаката започна Игор Матанович от Фрайбург, а сред резервите останаха Андрей Крамарич и Петър Муса. Лука Модрич също не стартира от първата минута.

Матанович пропусна ранен шанс за хърватите, а домакините се възолзваха от първата си възможност пред вратата на Доминик Ливакович и в 3-тата минута вече имаха аванс в резултата. Големият виновник за гола беше Дуйе Чалета-Цар. Защитникът на Реал Сосиедад на два пъти не можа да отиграе топката, а Милутин Осмаич това и чакаше. 26-годишният нападател на Престън влезе в наказателното поле и с плътен шут се разписа за 1:0.

Проливният дъжд в Подгорица направи терена хлъзгав и футболистите на двата тима често допускаха грешки. В 11-тата минута Ливакович изби опасен изстрел на Йоветич, а в 17-ата Никола Кръстович като на шега се справи Йосип Шутало и с прецизен удар не остави шансове на Ливакович.

До почивката Хърватия върна едно попадение. Негов автор стана Иван Перишич от дузпа в 37-ата минута. Нарушението беше отсъдено след намесата на ВАР, а Слободан Рубежич получи жълт картон за грубото си влизане в краката на Кристиян Якич. С гола Перишич ознаменува своя мач номер 150 за националния отбор.

На полувремето Златко Далич смени Дуйе Чалета-Цар и Йошко Гвардиол с Марин Понграчич и Йосип Станишич. В 51-вата минута Йоветич стреля силно, но Ливакович внимаваше. Малко по-късно стражът на хърватите изби в гредата силен шут на Кръстович.

Появата в игра на Крамарич и Муса осезаемо усили атаката на "ватрените". в 72-рата минута Муса уцели гредата, но при добавката Якич се разписа за 2:2.

Обратът стана факт в 87-ата минута, когато Влашич се възползва от груба грешка на Марко Перович и донесе успеха на Хърватия. Той можеше да се изплъзне в самия край, но Ливакович отрази опасен удар на Милан Вукотич.

Снимки: Gettyimages