Шерика Джаксън за емоционалното си преживяване след урагана Мелиса: Все още търся правилните думи

Ямайската спринтьорка Шерика Джаксън публикува прочувствено послание, в което описва подробно емоционалното си преживяване по време на дейностите за подпомагане след опустошенията, причинени от урагана Мелиса в Карибския басейн. Мощният циклон, който достигна сушата в Ямайка около 28 октомври, нанесе щети на стойност около 6 милиарда долара и трагично отне живота на 96 души в региона.

Подобно на много свои колеги спортисти от Ямайка, Шерика Джаксън се включи активно в инициативите за възстановяване и подкрепа.

31-годишната спринтьорка използва своя профил в Инстаграм, за да сподели моменти от хуманитарната си дейност и да изрази благодарността си към всички, допринесли за кампанията.

Джаксън изказа дълбока признателност към организацията, подкрепила нейните усилия, като заяви, че приносът им е надхвърлил доставката на стоки от първа необходимост и е дал надежда на общностите, които се опитват да възстановят живота си.

Тя също така отбеляза щедростта и отдадеността на своя екип, подчертавайки, че тези, които са дарили, доброволствали, помагали на място или просто са предложили думи на подкрепа, са показали истинско състрадание.

Двукратната световна шампионка на 200 метра заяви, че техните действия са уверили засегнатите семейства, че дори в трудни моменти единството, добротата и силата надделяват.

"Все още се опитвам да намеря правилните думи, защото изминалият уикенд ми припомни какво всъщност означава истинска общност“, каза тя.

"След като ураганът Мелиса премина през няколко енории и остави толкова много семейства в беда, моят екип и аз си поставихме за мисия да помогнем по всякакъв възможен начин. Но истината е... нищо от това нямаше да е възможно без хората, които застанаха до нас.

Разхождайки се из общностите, виждайки щетите от първа ръка... виждайки лицата на онези, които се опитват да останат силни... това ме съкруши, но беше удовлетворяващо да мога да помогна. Това преживяване ме просветли колко сме благословени да бъдем благословия за другите.

И ми напомни, че Ямайка е най-силна, когато се подкрепяме взаимно. Благодаря на моя невероятен екип. Благодаря на всички, които направиха това възможно. Ямайка, ние сме заедно.“

Снимки: Gettyimages