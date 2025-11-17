Кениец и етиопка с победи на крос-кънтри в Сория

Кениецът Матю Кипсанг и етиопката Ликина Амебау спечелиха победи на международния крос в Сория вчера. Амебау се наложи на 8 км при дамите с постижение от 27:25 минути, а тройката допълниха кенийката Шейла Джебет с 27:55 и италианката Валентина Гемето с 28:11 мин.

При мъжете световният финалист на 5000 м Кипсанг спечели с 23:10 мин оспорваната надпревара с Радриге Квизера от Бурунди (23:11) и със сънародника си Матю Кипкоеч Кипруто (23:13).

“Сория е любимото ми състезание по крос-кънтри, така че съм много доволна да запиша втора победа тук”, каза победителката при жените.

“Щастлив съм. Днес (б.а. вчера) е моят рожден ден и спечелих. Бях трети миналата година, но победата ми в Кардиф миналия уикенд ми даде увереност”, сподели щастливият победител при мъжете.

