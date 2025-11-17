Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Eйлиш Макколган с второто най-добро време в историята на Европа на 15 км

Eйлиш Макколган с второто най-добро време в историята на Европа на 15 км

  • 17 ное 2025 | 13:00
  • 135
  • 0
Eйлиш Макколган с второто най-добро време в историята на Европа на 15 км

Британската лекоатлетка Eйлиш Макколган записа второто най-бързо време в историята на европейската атлетика на дистанция от 15 километра по време на състезаниет в Неймеген (Нидерландия) в неделя.

Макколган финишира четвърта в изключително оспорваната надпревара при жените, като постави нов национален рекорд на Великобритания и най-добро постижение в Европа за сезона – 47:12. Победата грабна Асмареч Анли от Етиопия с време 47:05, следвана от Естер Чебет от Уганда (47:09) и друга етиопка – Айнадис Мебрату (47:09).

С този резултат Макколган се нарежда на второ място във вечната европейска ранглиста. Пред нея е единствено нидерландката Лорна Киплагат, която през 2007 г. в Удине пробяга дистанцията за 46:59. Постижението на британката е по-добро от това на легендарната норвежка Ингрид Кристиансен, която през 1997 г. в Монако записва 47:17.

Трикратната европейска медалистка на писта Макколган се състезава изцяло на шосе през тази година, а представянето ѝ в Нидерландия е отличен знак за бъдещите ѝ успехи.

Времето ѝ е с 28 секунди по-бързо от личния ѝ рекорд, поставен на същото събитие преди три години. Това се случи в края на най-успешния ѝ сезон в спорта, през който тя спечели златен медал на 10 000 метра на Игрите на Британската общност, както и сребърен медал на 10 000 метра и бронзов на 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен през 2022 г.

В надпреварата при мъжете също бе регистрирано най-добро постижение в Европа за сезона. Местният атлет Майк Фопен се представи великолепно на познатото трасе, като финишира шести с време 42:42. Победител в надпреварата стана кениецът Виктор Кипруто с резултат 41:42.

Снимки: Gettyimages

