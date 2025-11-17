Популярни
Очаквайте в 12:00: Волейболната федерация представя новия селекционер на жените
Салах, Осимен и Хакими ще се борят за Футболист №1 на Африка

  • 17 ное 2025 | 11:00
  • 214
  • 0
Салах, Осимен и Хакими ще се борят за Футболист №1 на Африка

Мохамед Салах, Виктор Осимен и Ашраф Хакими ще се борят за приза Играч на година в Африка. Наградата ще бъде връчена на церемония, която ще се проведе в сряда, 19 ноември, в Рабат.

Нападателят на Ливърпул спечели титлата в Премиър лийг, като стана и голмайстор на лигата. Той спечели и трите награди за Играч на сезона в Англия. Салах поведе и Египет към класиране на финалите на Световното първенство през следващата година.

Хакими пък записа изключително успешен сезон с ПСЖ, с който спечели исторически требъл. Освен това помогна на Мароко също да се класира за Мондиала през следващата година.

Нигерия няма да играе на Световното, но Виктор Осимен стана шампион с Галатасарай и в момента е водещ реализатор в Шампионската лига. Нападателят спечели наградата през 2023 година. През миналата година призът спечели Адемола Луукман.

