Кирил Динчев за ролята на кондиционната подготовка – невидимата сила зад успеха в спорта

В съвременния футбол кондиционната подготовка се превърна в решаващ фактор за успеха на всеки отбор. От скоростта и издръжливостта до възстановяването и превенцията на травми – всичко минава през внимателно планирана физическа работа. За да разберем повече за това как се изгражда един добре подготвен футболист, в студиото на Sportal.bg гостува кондиционният треньор на Славия Кирил Динчев, човек с опит както на терена, така и извън него.

„Кондиционната подготовка във футбола за мен е основата. Защото ако ти не си подготвен дали ще бъде за тренировка или за мач, колко дълго ще можеш да задържиш едно темпо? Колкото по-дълго задържиш едно темпо в процеса на тренировка или в игра, това показва колко добре си подготвен. А както знаете много мачове се печелят точно в края. Примерът за добра физическа подготовка е двубоят на Славия срещу Монтана, който спечелихме в края“, сподели Динчев.

Славия обърна Монтана с два гола в края

Специалистът разкри на кои физически качества се набляга при развиването на даден футболист и каква е ролята на възстановяването при кондиционните тренировки.

„Издръжливост, сила и бързина. Защо издръжливост? Както споменахме последните минути са изключително важни. Силата, защото имаш прекалено много единоборства, както въздушни така и земни. Отделно силата е определяща и за спринтовите качества. Експлозивност, бързина – всички тези неща за мен трябва да се тренират, защото ако направиш компромис с някое после със сигурност в мача ще ти окаже влияние. Ролята на възстановяването е изключително голяма, ние имаме медицински щаб, който се грижи за това нещо. Ако не бъде възстановен един състезател след тежкия тренировъчен седмичен цикъл е много трудно после той да участва пълноценно в мача и има опасност от травми ако е пренатоварен. Когато се каже кондиционна подготовка на един отбор, това не може да бъде конкретно дали само кондиционният треньор си е свършил работата или не. Защото една голяма част от тренировъчния процес е водена от старши треньора и неговите помощници и ако един кондиционен треньор е супер, а ако старши треньорът не е много добър в неговите упражнения тогава няма да има ефект и обратното. Всички са вързани и не можеш да изключиш нито едно нещо", разкри той относно колектива и ролята на другите хора в отбора.

Кирил Динчев акцентира и върху разликите между лятната и зимната подготовка, както и къде е границата от това да натовариш даден футболист и да го претовариш.

„Зимната подготовка е малко по-дълга, но не е нещо, което да ти оказва влияние. Сега ако си отбор, който участва в Европейските турнири лятната подготовка е много различна, защото цикълът за мачове става много по-гъст и подготовката естествено много по-различно. Отделно поради тази причина се дава по-малка почивка, защото много бързо трябва да навлезеш във форма. И мисля че подготовката за отбори, които участва е европейските турнири е много по-различна от тези, които участват само в първенство. Границата е много тънка и много специфична, когато работиш с един отбор и в този отбор тези състезатели се задържат повече време. Това мисля че е най-добрият вариант. Защото ако ти сменяш отборите на всяка година или половина или състезателите в твоя отбор на всеки един трансфер прозорец по 10-12 се махат или 10-12 идват. Ти не можеш да знаеш техния лимит, дали ще ги следиш чрез GPS системи. Един футболист когато е изморен той се познава по движенията дори. Ето ние работим вече близо 2 години с тези състезатели и аз мога да кажа без системи дали той е изморен или свеж. Идеалният вариант е един кондиционен треньор да работи дълго време в един клуб с едни и същи състезатели. Тогава можеш да бъдеш много по-конкретен къде е лимитът на всеки състезател“, отбеляза специалистът.

Кондиционният треньор коментира и нагледно някои упражнения, а цялото интервю с него – можете да видите във видеото