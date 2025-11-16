Популярни
  Славия
  2. Славия
  Голово реми между Септември (Сф) и Славия

Голово реми между Септември (Сф) и Славия

  • 16 ное 2025 | 14:22
Голово реми между Септември (Сф) и Славия

Септември (София) и Славия завършиха наравно 2:2 в контролна среща, играна на стадиона в квартал "Драгалевци". Домакините поведоха в 18-ата минута, когато Николас Фонтейн стреля от фал, а след рикошет в стената топката влетя в мрежата на "белите". До края на първото полувреме отборът на Ратко Достанич имаше няколко добри възможности да изравни, но с пропуски се отчетоха Артьом Варганов, Денислав Александров и Марко Милетич.

След почивката Славия стигна до пълен обрат в рамките на 120 секунди. В 65-ата минута Васил Казълджиев направи 1:1, а само две по-късно Никола Савич вкара второ попадение във вратата на септемврийци. Момчетата на Славко Матич също успяха да реализират втори гол, дело на Мойсес Пара (75'), който се оказа и последен в двубоя.

След паузата за "белите" предстои гостуване на Ботев (Враца), докато Септември приема Лудогорец.

