  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Селби срази Тръмп за титлата в Шампион на шампионите

Селби срази Тръмп за титлата в Шампион на шампионите

  • 17 ное 2025 | 10:14
  • 490
  • 0
Селби срази Тръмп за титлата в Шампион на шампионите

Марк Селби спечели титлата Шампион на шампионите за първи път и сложи край на деветмесечната си серия без трофей, след като се откъсна от 5:5 и победи Джъд Тръмп с 10:5 във финала.

Четирикратният световен шампион от "Крусибъл" никога досега не беше достигал финал в този турнир, но този път в Лестър той се издигна до случая пред своята публика, елиминирайки Стивън Магуайър, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън, преди да доминира през втората половина на финала срещу световния №1 Тръмп. Селби завърши мача в блестящ стил с три поредни сенчъри брейка.

Това е първа титла за 42-годишния Селби след Откритото първенство на Уелс през февруари и далеч най-яркият момент от сезона 2025/26, тъй като преди това не беше достигал до финал. Сега той ще влезе в Шампионата на Обединеното кралство по-късно този месец с огромна увереност.

Тръмп, който все още няма титла през 2025 г., поведе рано с 3:1 след брейкове от 111, 73 и 114, въпреки че Селби направи 102 във втория фрейм. Селби отвърна с 70, 99, 65 и 64, за да поведе с 5:3, преди Тръмп да вземе последния фрейм от следобедната сесия с брейк от 71.

Бристолецът Тръмп спечели първия фрейм от вечерната сесия, след което Селби взе 11-ия за 6:5. Ключов момент дойде във 12-тия фрейм, когато Селби спечели важна защитна битка на последната розова топка и увеличи аванса си. Последва феноменално 138 тотално разчистване — най-високият брейк в турнира — който го изведе напред с 8:5 преди почивката.

Селби запази импулса си след паузата и брейкове от 101 и 132 му позволиха да прелети през финалната права.

„Този турнир е само за най-добрите играчи и беше привилегия да играя с Джъд във финала“, каза Селби, който стана десетият различен победител в десетте турнира през сезона. „Играх добре от началото до края и знаех, че трябва да го направя, защото Джъд е човекът, който трябва да бъде победен. Чувствах се добре за играта си през последните няколко дни, намерих нещо и знам, че трябва да се придържам към него. Отдавна не съм се чувствал така, така че беше чудесно да покажа такъв стандарт в голям финал.“

Тръмп, който загуби 9:8 от Джак Лисовски във финала в Северна Ирландия миналия месец, намекна, че ще изостави щеката, която използва от началото на сезона:

„Не мога да печеля с тази щека“, каза той. „Дадох всичко от себе си днес, но просто не мога да свикна, не знаех накъде да насочвам. Нямам извинения и поздравления за Марк — той беше най-добрият играч през цялата седмица и заслужено спечели. Вкарваше страхотно, защитата му беше добра и той показа защо е един от най-великите в историята.“

