  3. Александър Борисов: Това е само началото, отборът ни има потенциал

Александър Борисов: Това е само началото, отборът ни има потенциал

  • 17 ное 2025 | 08:37
Волейболистите на Славия надиграха като гости Черно море (Варна) с 3:2 гейма и поднесоха една от изненадите от началото на първенството. Успехът е първи за младия състав на „белите“, който е без чужденци в настоящия сезон на ефбет Супер Волей. След победата Славия се изкачи на девето място с 2 точки (1 победа, 2 загуби).

Разпределителят на Славия и капитан на тима Александър Борисов заяви за BGvolleyball.com, че това е само началото, а отборът му има потенциал.

„Малко сковано влязохме в мача. Но това е напълно нормално, предвид статута на Черно море и младите състезатели в нашия състав. В процеса на мача видяхме, че няма страшно, и че имаме нашите шансове. Не сме дошли за почивка и имаме какво да вземем от този двубой. Постепенно осъзнахме, че шансове ни нарастват и заиграхме на още по-големи обороти. Изоставахме с 0-2 гейма, но излязохме от трудната ситуация, като направихме пълен обрат.

Много силен мач направи младият ни съотборник Мокуние Обраян, който влезе отвън и спомогна за обрата. Отлични изяви имаха и двамата ни централни блокировачи Димитър Чавдаров и Константин Динов.

Трябва да отдадем нужното и на треньорския щаб Северин Димитров и Георги Петров, който доста добре подготви мача - тактически и игрово, а ние изпълнихме нещата в голяма степен.

След като спечелихме третия и четвъртия гейм, в тайбрека вярвахме, че можем да се поздравим с победата. Енергията в нас беше много позитивна. Момчетата бяха пълни „пердета“. Играхме с малък брой грешки и спечелихме доста важни отигравания.

Определено победата се прие с голяма радост. Еуфорията още ни държи, но това е така, защото първата победа в шампионата е най-трудна. Особено с млад състав и 19-годишни момчета, каквито са голяма част от съотборниците ни.

Това е просто началото. Отборът ни има потенциал, този успех отговор на е труда, който положихме. Смятам, че тепърва ще се развиваме във възходяща посока и ще берем още от плодовете на успеха."

