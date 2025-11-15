Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Дузпа и нов автогол попариха България в Бурса - на живо след загубата с 2:0 от Турция
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Славия със страхотен обрат срещу Черно море във Варна за първа победа

Славия със страхотен обрат срещу Черно море във Варна за първа победа

  • 15 ное 2025 | 20:21
  • 545
  • 4

Отборът на Славия, който се завърна в efbet Супер Волей през тази година, записа първа победа за сезона. Момчетата на Северин Димитров сътвориха страхотен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (22:25, 20:25, 25:21, 25:23, 15:13) като гости на Черно море (Варна) в среща от 4-ия кръг, играна тази вечер в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

По този начин "белите" вече са на 9-о място във временното класиране с 1 победа, 2 загуби и 2 точки. Черно море пък е на 10-а позиция без победа до момента, но с две спечелени точки.

В следващия 5-и кръг Славия ще бъде домакин на ЦСКА в петък (21 ноември) от 18,00 часа. В същото време варненци ще почиват в този кръг.

Най-полезни за Славия станаха Константин Динов (5 блока!, 1 ас, 59% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +12) и Георги Костадинов (53% ефективност в атака - +7) с по 16 точки. Влезлият като резерва Обраян Мокуние добави още 14 точки (2 блока, 57% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане) за победата.

За домакините от Черно море Марсел Гуиондонг заби 21 точки (1 блок, 1 ас и 42% ефективност в атака - +6), а Кристиян Димитров завърши с 18 точки (2 блока, 55% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +11), но и това не беше достатъчно за успеха.

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - СЛАВИЯ 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 23:25, 13:15)

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски 3, Марсел Гуиондонг 21, Кристиян Димитров 18, Йоан Кайряков 10, Виктор Йосифов 15, Томислав Русев 7 - Александър Цанев-либеро (Константин Стойков, Майкъл Доновън 3, Даниел Мицин 1, Даниел Вълев 2, Максим Стоилов 1)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 5, Георги Костадинов 16, Константин Динов 16, Дейвид Барутов 12, Борис Китов 1, Димитър Чавдаров 12 - Христо Колев-либеро (Обраян Мокуние 14)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

  • 15 ное 2025 | 15:31
  • 23800
  • 17
Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 15 ное 2025 | 14:57
  • 1466
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:40
  • 653
  • 0
Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:37
  • 630
  • 0
Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

  • 15 ное 2025 | 14:25
  • 1148
  • 0
Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

  • 14 ное 2025 | 23:40
  • 1867
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 59067
  • 275
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 17569
  • 5
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 1034
  • 0
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 13833
  • 8
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 21004
  • 13
Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 13418
  • 2