Славия със страхотен обрат срещу Черно море във Варна за първа победа

Отборът на Славия, който се завърна в efbet Супер Волей през тази година, записа първа победа за сезона. Момчетата на Северин Димитров сътвориха страхотен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (22:25, 20:25, 25:21, 25:23, 15:13) като гости на Черно море (Варна) в среща от 4-ия кръг, играна тази вечер в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

По този начин "белите" вече са на 9-о място във временното класиране с 1 победа, 2 загуби и 2 точки. Черно море пък е на 10-а позиция без победа до момента, но с две спечелени точки.

В следващия 5-и кръг Славия ще бъде домакин на ЦСКА в петък (21 ноември) от 18,00 часа. В същото време варненци ще почиват в този кръг.

Най-полезни за Славия станаха Константин Динов (5 блока!, 1 ас, 59% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +12) и Георги Костадинов (53% ефективност в атака - +7) с по 16 точки. Влезлият като резерва Обраян Мокуние добави още 14 точки (2 блока, 57% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане) за победата.

За домакините от Черно море Марсел Гуиондонг заби 21 точки (1 блок, 1 ас и 42% ефективност в атака - +6), а Кристиян Димитров завърши с 18 точки (2 блока, 55% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +11), но и това не беше достатъчно за успеха.

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - СЛАВИЯ 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 23:25, 13:15)

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски 3, Марсел Гуиондонг 21, Кристиян Димитров 18, Йоан Кайряков 10, Виктор Йосифов 15, Томислав Русев 7 - Александър Цанев-либеро (Константин Стойков, Майкъл Доновън 3, Даниел Мицин 1, Даниел Вълев 2, Максим Стоилов 1)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 5, Георги Костадинов 16, Константин Динов 16, Дейвид Барутов 12, Борис Китов 1, Димитър Чавдаров 12 - Христо Колев-либеро (Обраян Мокуние 14)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg