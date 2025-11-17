Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Украйна
  3. Ребров: Смените бяха в основата на победата

Ребров: Смените бяха в основата на победата

  • 17 ное 2025 | 01:05
  • 231
  • 0
Ребров: Смените бяха в основата на победата

Селекционерът на националния отбор на Украйна Серхий Ребров сподели мнението си за драматичната победа над Исландия в последния кръг от груповата фаза на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Украинците спечелиха с 2:0 във Варшава и си осигуриха място на плейофите.

„Както казах и преди мача, исландците играха по различен начин в сравнение с първата ни среща. Смятам, че това е наша заслуга. Ние пресирахме и показахме, че искаме да спечелим. Въпреки това, те се защитаваха много компактно и беше трудно да намерим свободни пространства. Положенията ни идваха основно след далечни удари", сподели Ребров.

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

"След смените успяхме да засилим пресинга и да наситим повече наказателното поле, което в крайна сметка даде резултат“, добави бившият нападател.

Поражението остави Исландия на трето място в групата, а директна квота от нея за Мондиал 2026 завоюва Франция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

  • 16 ное 2025 | 21:25
  • 2480
  • 2
Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

  • 16 ное 2025 | 21:20
  • 3359
  • 0
Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

  • 16 ное 2025 | 21:18
  • 2302
  • 8
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

  • 16 ное 2025 | 20:59
  • 7331
  • 13
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 24997
  • 30
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14786
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 16818
  • 44
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 24997
  • 30
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 6487
  • 2
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14786
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 11907
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 31365
  • 13