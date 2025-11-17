Ребров: Смените бяха в основата на победата

Селекционерът на националния отбор на Украйна Серхий Ребров сподели мнението си за драматичната победа над Исландия в последния кръг от груповата фаза на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Украинците спечелиха с 2:0 във Варшава и си осигуриха място на плейофите.

„Както казах и преди мача, исландците играха по различен начин в сравнение с първата ни среща. Смятам, че това е наша заслуга. Ние пресирахме и показахме, че искаме да спечелим. Въпреки това, те се защитаваха много компактно и беше трудно да намерим свободни пространства. Положенията ни идваха основно след далечни удари", сподели Ребров.

"След смените успяхме да засилим пресинга и да наситим повече наказателното поле, което в крайна сметка даде резултат“, добави бившият нападател.

Поражението остави Исландия на трето място в групата, а директна квота от нея за Мондиал 2026 завоюва Франция.