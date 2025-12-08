Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

Мари Хьобингер от женския отбор на Ливърпул е била принудена да наеме бодигард, който да я придружава на мачовете, след като е станала мишена на милионер, който я е тормозил.

24-годишната дама свидетелства пред съда, че се е уплашила, след като 42-годишният лондонски бизнесмен Мангал Далал ѝ е изпращал съобщения със сексуално съдържание в Инстаграм. В тези съобщения Далал ѝ е изпратил своя телефонен номер и адрес, канейки австрийската националка да го посети. Мъжът също така е добавил, че ще идва на мачовете, за да ѝ се възхищава, пише “Дейли Мейл”. Хьобингер информирала ръководството на клуба за съобщенията и веднага блокирала Далал в социалните мрежи

Въпреки това, на 16 февруари 2025 г., мъжът изминава над 320 километра от дома си в Лондон, за да проследи Хьобингер в гостуване на Ливърпул на Манчестър Сити на стадион „Джой“. В края на мача Далал даже чакал Мари край терена.

Стюард забелязал мъжа и алармирал служителя по сигурността на клуб Ливърпул, който започнал да придружава Хьобингер на мачовете като мярка за сигурност. Полицията е била извикана на мястото, а бизнесменът е бил разпитан от властите. Далал призна, че е тормозил футболистката на Ливърпул, но твърди, че по това време е имал проблеми с психичното здраве.

Далал, разведен мъж, който живее в къща за 3,8 милиона лири в района Мерилебоун в Лондон, беше освободен под гаранция от съд в Ливърпул, като окончателната присъда ще бъде произнесена на 20 януари 2026 г.

Случаят е прехвърлен на лондонския съд Уестминстър. На Далал е забранено да контактува с Хьобингер и да прави каквито и да било препратки към нея в социалните мрежи.

В официалното обвинение пише: „Между 27 януари 2025 г. и 16 февруари 2025 г. Далал е тормозил Мари Хьобингер, като многократно ѝ е изпращал съобщения със сексуално съдържание в Инстаграм и е присъствал на футболен мач, в който тя е играла“.

Прокурор Сара МакИнърни заяви: „Мари Хьобингер е талантлива професионална спортистка, която играе на най-високо ниво. Далал я е третирал като обект, използвайки я, за да задоволи своите фантазии“.

„Неговите съобщения бяха продължителни и напълно неподходящи. Те оказаха сериозно въздействие върху състезателката. Поведението на Далал беше на престъпник и няма да бъде толерирано в едно справедливо и равноправно общество“, добави МакИнърни.

По време на процеса беше споменато, че е имало „предишни инциденти“ в Лондон. Далал, който основава компания за кулинарни събития - Cellar Door Hospitality, в Мумбай, Индия, през 2012 г., е бил предупреден за един от тях, докато друг случай е бил прекратен.

Адвокатът на защитата Даниел Листър се опита да издейства само глоба за клиента си, твърдейки, че той е бил в психическа криза по време на извършване на деянията.

„По време на престъплението той е бил в разгара на сериозни проблеми с психичното здраве, които вече са лекувани. Той е човек, който никога преди не е бил осъждан“, каза Листър.

Хьобингер се присъедини към Ливърпул през юли 2023 г., идвайки от ФК Цюрих Фрауен, където спечели две шампионски титли и Купата на Швейцария. В момента тя е извън игра, след като претърпя контузия на предна кръстна връзка в мача срещу Манчестър Сити през октомври, изигран на „Анфийлд“, и може да пропусне остатъка от сезона.