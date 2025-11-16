Лейтън Хюит ще се състезава на двойки със сина си

Двукратният шампион от “Големия шлем” и бивш номер едно в света Лейтън Хюит, получи „уайлд кард“ за Чалънджъра в Сидни, за да се състезава на двойки с 16-годишния си син Круз Хюит.

Круз е класиран на 818-о място в световната ранглиста на ATP.

Лейтън Хюит ще обжалва наказанието си

Лейтън се оттегли от сингъл през 2016 г. и изигра последния си мач на двойки през 2020-а. 44-годишният тенисист остава последният австралиец, спечелил титла от “Големия шлем” на сингъл при мъжете.

В първия кръг баща и наследник ще се изправят срещу австралийците Хейдън Джоунс и Павел Маринков.