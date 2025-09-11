Популярни
Лейтън Хюит ще обжалва наказанието си

  • 11 сеп 2025 | 11:51
Капитанът на тима на Австралия за Купа "Дейвис" Лейтън Хюит заяви, че ще обжалва двуседмичното си наказание за блъскане на служител от допинг контрола и разкритикува процеса заради "липсата на факти", съобщава агенция Ройтерс.

През януари Хюит беше обвинен в неприемливо поведение към служител от допинг контрола, след като бутна 60-годишен доброволец след загубата на Австралия от Италия на полуфиналите в края на миналата година.

Бившият номер 1 в света, който беше глобен и с 30 000 австралийски долара от Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), заяви пред медиите, че въпросът вече е в компетенциите на неговите адвокати.

"Просто съм много разочарован от цялостното решение, но и от целия процес, а честно казано, и от липсата на изнесени факти. Но ще започна процес на обжалване с моя юридически екип, така че няма да говоря повече за това", каза той преди мача на Австралия за Купа "Дейвис" срещу Белгия.

Бившият шампион от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ потвърди, че Джон Пиърс, Александър Вукич и дебютантът Ринки Хиджиката са включени в състава, докато Алексей Попирин и Матю Ебдън не са на разположение заради контузии.

