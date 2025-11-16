Алекс Николов и Лубе с тежка загуба от Пиаченца

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха едва втора загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей паднаха като гости на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (27:29, 26:28, 22:25) в най-интересния мач на отложения 5-и кръг на шампионата, игран тази вечер в пълната зала "Пала Банка".

По този начин Лубе е на 3-о място във временното класиране с 4 победи, 2 загуби и 13 точки. В следващия 7-и кръг Алекс Николов и компания ще са отново гости, но на Сонепар (Падуа), с националът Борис Начев в състава. Срещата е в неделя (23 ноември) от 18,00 часа българско време.

Алекс Николов, който игра като диагонал, не беше на познатото си ниво за Лубе и завърши със "само" 8 точки (1 ас и 37% ефективност в атака - +3).

Ерик Льопки пък бе най-резултатен за гостите с 10 точки (1 ас, 64% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +3).

За домакините от Пиаченца Алесандро Боволента заби страхотните 21 точки (2 блока, 2 аса и 61% ефективност в атака - +13) за победата. Ефе Мандърачъ и Хосе Мигел Гутиерес добавиха още 13 и 11 точки за успеха.

ГАЗ СЕЙЛС БЛУЕНЕРДЖИ (ПИАЧЕНЦА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:0 (29:27, 28:26, 25:22)

ПИАЧЕНЦА: Паоло Поро 2, Алесандро Боволента 21, Ефе Мандърачъ 13, Хосе Мигел Гутиерес 11, Джанлука Галаси 8, Робертланди Симон 8 - Доменико Паче-либеро (Емануел Леон, Роберт Андринга, Лукаш Бергман)

Старши треньор: ДАНТЕ БАНИНФАНТЕ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 8, Ерик Льопки 10, Матиа Ботоло 6, Джовани Гарджуло 7, Вуут Д'Хеер 1 - Фабио Балазо-либеро (Пория Хосейн 7, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 3, Марко Подрасчанин 2, Ноа Дуфлос-Роси 1)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

