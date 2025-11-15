Падуа, без Борис Начев, с драматична загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа драматична 4-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини отстъпиха у дома на Алианц (Милано) с 2:3 (17:25, 20:25, 29:27, 25:21, 10:15) в първи мач от отложения 5-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Киоене Арена".

По този начин Падуа остава на 8-о място във временното класиране с 2 победи, 4 загуби и 6 точки, но преди останалите срещи от кръга утре. В редовния 7-и кръг Начев и съотборниците му са отново домакини, но на гранда Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов. Двубоят е следващата неделя (23 ноември) от 18,00 часа българско време.

Борис Начев и Падуа с нова загуба в Италия

Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Най-резултатен за Падуа стана Велико Машулович с 26 точки (2 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака - +9), а Давиде Гардини завърши с 19 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +6), но и това беше недостатъчно за успеха.

За тима на Милано Ферре Регерс заби страхотните 28 точки (2 блока и 58% ефективност в атака - +10), докато Тацунори Оцука добави още 23 точки (2 блока, 1 ас, 77% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +17) за победата.

Снимки: legavolley.it