Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Падуа, без Борис Начев, с драматична загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с драматична загуба в Италия

  • 15 ное 2025 | 21:43
  • 314
  • 0
Падуа, без Борис Начев, с драматична загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа драматична 4-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини отстъпиха у дома на Алианц (Милано) с 2:3 (17:25, 20:25, 29:27, 25:21, 10:15) в първи мач от отложения 5-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Киоене Арена".

По този начин Падуа остава на 8-о място във временното класиране с 2 победи, 4 загуби и 6 точки, но преди останалите срещи от кръга утре. В редовния 7-и кръг Начев и съотборниците му са отново домакини, но на гранда Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов. Двубоят е следващата неделя (23 ноември) от 18,00 часа българско време.

Борис Начев и Падуа с нова загуба в Италия
Борис Начев и Падуа с нова загуба в Италия

Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Най-резултатен за Падуа стана Велико Машулович с 26 точки (2 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака - +9), а Давиде Гардини завърши с 19 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +6), но и това беше недостатъчно за успеха.

За тима на Милано Ферре Регерс заби страхотните 28 точки (2 блока и 58% ефективност в атака - +10), докато Тацунори Оцука добави още 23 точки (2 блока, 1 ас, 77% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +17) за победата.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана

Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана

  • 15 ное 2025 | 21:01
  • 3958
  • 0
Славия със страхотен обрат срещу Черно море във Варна за първа победа

Славия със страхотен обрат срещу Черно море във Варна за първа победа

  • 15 ное 2025 | 20:21
  • 1102
  • 5
Племенникът на Пламен Константинов ще продължи кариерата си в САЩ

Племенникът на Пламен Константинов ще продължи кариерата си в САЩ

  • 15 ное 2025 | 20:06
  • 3277
  • 2
Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

  • 15 ное 2025 | 19:50
  • 565
  • 0
Христина Вучкова с 13 точки (5 блока и 4 аса), Протон с втора поредна загуба в Русия

Христина Вучкова с 13 точки (5 блока и 4 аса), Протон с втора поредна загуба в Русия

  • 15 ное 2025 | 19:08
  • 639
  • 0
Мира Тодорова и Химеджи с 8-а победа в Япония

Мира Тодорова и Химеджи с 8-а победа в Япония

  • 15 ное 2025 | 18:45
  • 586
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 75314
  • 360
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 29407
  • 11
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 7510
  • 22
Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

  • 15 ное 2025 | 21:24
  • 6896
  • 21
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 18310
  • 11
Световните квалификации: Играят се пет мача

Световните квалификации: Играят се пет мача

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 16561
  • 3