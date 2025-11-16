Наградиха призьорите в Международния турнир по класически шахмат за купа “Плевен XXI”

Наградиха призьорите в Международния турнир по класически шахмат за купа “Плевен XXI”. Своите умения премериха 92 състезатели от 21 клуба от България, Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Състезанието се игра в две групи с отделно класиране по пол и възраст. При момичетата първа във възрастова група до 16 години стана Яна Симеонова от Сърбия, а при момчетата – Явор Цонев от Шахматен клуб (ШК) "Елит“. В групата до 14 години победители са сръбкинята Николина Петров и Николай Иванов от ШК "Сините камъни“. Третата възрастова група в този турнир беше до 12 години. В нея златните медали заслужиха Ния Бурванова от ШК „ЦСКА“ и Али Умут Кирмизигул от Турция.

В турнир Б участваха с отделно класиране на момчета и момичета до 8, 10 години и деца от детска градина. При най-големите в този турнир победата заслужиха Ева Кичукова от ШК "Люлин чес“ и Даниел Тодоров. При по-малките победители са Катрин Ангелова от Спортен клуб по шахмат (СКШ) "Плевен XXI“ и Пойраз Гулбаз от Турция. В тази група Катрин успя да победи и момичетата и момчетата. В потокът на малчугани от детските градини беше и най-малкият участник в турнира – петгодишният Самуил Прусийски, който стана първи, следван от Живко Янчев и Георги Христев. И тримата се състезават за СКШ "Плевен XXI“. От същия клуб са и призьорките при най-малките момичета. Това са: Ейми Бонар, Магдалена Ботева и Виктория Василева.

Победителите във всяка група бяха наградени с купа, златен медал и парична премия. Медали получиха и заелите второ и трето място. При по-малките момичета с грамоти бяха отличени класиралите се до шесто място.

Главен съдия на турнира ще бъде международният арбитър Мирослав Митев. След награждаването той каза за БТА, че се е получило много силно състезание, в което са се включили и петима национални състезатели и участници в Световното първенство в Алмати, Казахстан през септември. Малките шахматисти са имали и възможността да присъстват на лекция на гросмайстор Александър Делчев, който е бивш състезател в топ 100 на света и участник в осем шахматни олимпиади. Според Митев тазгодишната надпревара е най-силната от досегашните в Плевен.

Организаторът на турнира Христинка Илиева, която е треньор и председател на СКШ "Плевен XXI“ каза за БТА, че е доволна от това, че за втора поредна година са успели да излъчат на живо на електронни дъски първите шест дъски в А турнира до 16 години и в Б турнира до 10 години. Тези партии остават в историята и могат да се гледат и в бъдеще. Така треньорите ще могат да направят анализи.

Тя добави, че срещите са преминали във феърплей. Отзивите на гостите от чужбина са положителни. Турнирът важи за международно ЕЛО. Регистриран е за ФИДЕ рейтинг със съдействието на Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ). Всички, които са с положителен резултат ще повдигнат своя коефициент, а някои за първи път ще получат такъв.

Самата Илиева тепърва ще анализира отделните партии и представянето на състезателите, за да види има ли изненади и дали наистина най-силните са спечелили.