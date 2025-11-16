Ивайло Иванов е шампион на елитния турнир Загреб Гран При

Ивайло Иванов спечели златен медал в категория до 90 килограма на елитния международен турнир Загреб Гран При. Родният джудист записа пет поредни победи на татамито в хърватската столица и си заслужи 12-ти медал от веригата Гран При. Във финална схватка Иванов надделя над петия в ранглистата на дивизията Лука Майсурадзе.

В последната схватка за деня българинът първи получи наказание “шидо”, тъй като съперникът му бе по-активен със захвати зад гърба с дясната ръка. Спортистът от Монтана тества защитата на грузинеца с няколко техники “суми-гаеши” и “сеои-наге”, но без успех. След средата на редовното време 31-годишният ни национал продължи с опитите за “суми-гаеши”. Четирите редовни минути завършиха със силен опит за “осото-гари” на грузинеца, но не успя да отбележи.

С втората си атака в продълженията Иванов отбеляза “ва-дзари” с “томо-наге” и си заслужи титлата.

Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

Това е трето отличие за България от тазгодишното издание на Загреб Гран При. Боян Йотов (66 кг.) и Виктор Скерлев (73 кг.) се пребориха за бронзови медали в техните категории.

Виктор Скерлев се пребори за бронз на Загреб Гран При