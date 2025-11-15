Виктор Скерлев се пребори за бронз на Загреб Гран При

Националът на България по джудо Виктор Скерлев се пребори за бронзов медал на елитния международен турнир Загреб Гран При. Възпитаникът на “Шун Джудо” записа четири победи на татамито в хърватската столица по пътя към бронзовото отличие в категория до 73 килограма.

19-годишният спортист надделя над джудисти от Аржентина, Австрия, Черна гора и Португалия, а единственото му поражение на полуфинал бе нанесено от представител на Испания.

Само след минути в по-високата категория до 81 килограма Георги Граматиков също ще се бори за бронзово отличие.

Срещите от турнирът, който дава поле за изява на 370 джудисти от 48 страни, можете да наблюдавате тук.