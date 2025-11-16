Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

Ивайло Иванов ще спори за титлата на турнира по джудо от веригата Гран При в Загреб, Хърватия.

Негов съперник по-късно днес ще бъде грузинецът Лука Майсурадзе, трети на Световното първенство тази година и сребърен медалист от турнирите Голям шлем в Париж и Япония.

На старта в категория до 90 кг българинът победи Ноа Кристиянс (Белгия) с вадзари, после и поляка Павел Држимал също с вадзари. На четвъртфиналите се наложи над Арон Родригес (Испания) с ипон, а в полуфиналите с ипон над Аслан Котцоев (Азербайджан).

Другият българин в категорията Борис Георгиев записа победа и загуба.