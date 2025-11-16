Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

  • 16 ное 2025 | 16:54
  • 170
  • 0
Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

Ивайло Иванов ще спори за титлата на турнира по джудо от веригата Гран При в Загреб, Хърватия.

Негов съперник по-късно днес ще бъде грузинецът Лука Майсурадзе, трети на Световното първенство тази година и сребърен медалист от турнирите Голям шлем в Париж и Япония.

На старта в категория до 90 кг българинът победи Ноа Кристиянс (Белгия) с вадзари, после и поляка Павел Држимал също с вадзари. На четвъртфиналите се наложи над Арон Родригес (Испания) с ипон, а в полуфиналите с ипон над Аслан Котцоев (Азербайджан).

Другият българин в категорията Борис Георгиев записа победа и загуба.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

  • 16 ное 2025 | 14:03
  • 487
  • 0
Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

  • 16 ное 2025 | 13:45
  • 551
  • 0
Крис Юбенк-младши след поражението: Мислех, че ще намеря нещо в себе си, но сгреших

Крис Юбенк-младши след поражението: Мислех, че ще намеря нещо в себе си, но сгреших

  • 16 ное 2025 | 12:54
  • 789
  • 0
Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

  • 16 ное 2025 | 12:43
  • 1016
  • 0
Четири поредни нокаута в „Медисън Скуеър Гардън“ донесоха 200 000 долара в бонуси

Четири поредни нокаута в „Медисън Скуеър Гардън“ донесоха 200 000 долара в бонуси

  • 16 ное 2025 | 12:26
  • 654
  • 0
Бо Никъл сътвори зрелищен нокаут на UFC 322

Бо Никъл сътвори зрелищен нокаут на UFC 322

  • 16 ное 2025 | 09:28
  • 1178
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 19312
  • 7
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 14919
  • 45
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 6618
  • 3
Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

  • 16 ное 2025 | 17:05
  • 3180
  • 7
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 11943
  • 35
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 14038
  • 14