Рая Млякова е шампионка в САЩ

  • 16 ное 2025 | 17:46
  • 900
  • 0
Рая Млякова е шампионка в САЩ

Израсналата в школата на Левски София Рая Млякова спечели титлата в Sun Conference с университета Сейнт Томас още в първия си сезон в САЩ.

Състезателката на поста посрещач, която замина за Америка в края на март, и нейните съотборнички се наложиха драматично във финала на конференцията над Ню Колидж ъф Флорида с 3:2 (16:25, 25:11, 23:25, 25:19, 15:12).

19-годишната Рая Мляков, която е дъщеря на бившия национал Смилен Мляков, бе най-резултатна, като се отчете със 17 точки от атака.

Утре тимът на Млякова ще научи жребия си за националните финали на колежанското първенство.

