Рая Млякова новак на годината в САЩ

Израсналата в школата на Левски София Рая Млякова заслужи голямо признание в САЩ.

Рая Млякова ще играе в Маями

Заради силните си изяви с екипа на университета Сейнт Томас, в чийто отбор премина в края на март тази година, състезателката на поста посрещач бе избрана за новак на годината в Sun Conference след края на редовния сезон в нея.

Тимът на 19-годишната българка го спечели след 23 победи и 4 загуби. Рая Млякова даде своя солиден принос за това. Тя е лидер в състава по точки от атака с 246. Освен това "синьото" момиче записа 22 аса и 35 блока.