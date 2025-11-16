Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  78-годишният Адвокаат подаде оставка като селекционер на Кюрасао

78-годишният Адвокаат подаде оставка като селекционер на Кюрасао

  16 ное 2025
78-годишният Адвокаат подаде оставка като селекционер на Кюрасао

Нидерландецът Дик Адвокаат подаде оставка като старши треньор на националния отбор на Кюрасао, информираха от Пресслужбата на тима на профила си в социалната платформа Инстаграм. Адвокат напуска поста поради семейни обстоятелства.

„Трябваше да взема това решение с тежко сърце, но семейството е по-важно от футбола. В Нидерландия ще поддържам тесни връзки с щаба и ще имам пълно доверие в тази група играчи“, коментира Адвокаат.

78-годишният Дик Адвокаат беше старши треньор на състава от януари 2024 година. От 2006-а до 2009-а той беше начело на руския Зенит Санкт Петербуг, а от 2010-а до 2012 година той ръководи и руския национален отбор. Специалистът е бил и старши треньор на националните отбори на Нидерландия, Белгия, Сърбия, Република Корея и Ирак, както и треньор на нидерландските ПСВ Айндсховен, АЗ Алкмаар, Утрехт, Фейенорд и турския Фенербахче. Представителният тим на Кюрасао предстои да играе срещу Ямайка на 19 ноември в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

