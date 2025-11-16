Проучване сочи, че наказани кенийски атлети страдат от депресия и мисли за самоубийство

Ново изследване разкрива, че седем от десет интервюирани кенийски атлети са споделили, че са имали мисли за самоубийство, след като са получили наказания за нарушаване на антидопинговите правила.

Тревожните последици за психичното здраве на кенийските бегачи, изправени пред забрани за участие в спорта, бяха разкрити в ново проучване. На фона на мащабната допинг криза, която засяга източноафриканската нация от десетилетия, изследването показва опустошителните последствия за атлетите с положителни проби за забранени вещества.

На 1 ноември Байрън О. Джума и Джулс Улф публикуваха научен труд, озаглавен "Скритата цена на допинг санкциите: изследване на преживяванията на кенийски атлети, санкционирани за нарушаване на антидопинговите правила“. Джума, асистент в Колежа по приложни здравни науки към Emporia State University, и Улф, доктор по философия в University of Illinois Urbana-Champaign, са интервюирали десет кенийски лекоатлети, които изтърпяват или вече са изтърпели наказания, както и трима служители от антидопинговите служби.

Интервютата разглеждат личните, социалните и професионалните ефекти от санкциите, като разговорите разкриват понякога катастрофални последици за спортистите и техните близки, които се справят с последствията от наказанията.

Използвайки псевдоними за участниците, изследователите са разговаряли с атлети, специализирани в спринтови дисциплини, бягания на дълги разстояния и скокове. Половината от интервюираните вече са изтърпели наказанията си, докато другата половина все още са били в период на санкция. Както Джума и Улф посочват, те са фокусирали проучването си върху атлети в Кения, тъй като това е слабо проучена област, считана за "страна с висок риск според рамката за съответствие на Световната атлетика“, с над 135 кенийски бегачи на средни и дълги разстояния, които в момента изтърпяват антидопингови наказания – близо 40% от всички случаи на допинг в световната лека атлетика.

Преживяванията на атлетите отразяват значителна психологическа травма при почти пълна липса на подкрепа, която да им помогне да се справят. Например, когато всеки атлет е научил за положителната си проба, той е споделил, че се е чувствал шокиран, изгубен и съкрушен. "Не знаех откъде да започна, с кого да говоря, къде да отида или как да се справя със случая си. Бях един от най-обърканите хора“, спомня си един от спортистите.

Изследователите отбелязват, че объркването "разкрива пропуски в антидопинговите познания дори сред състезатели на международно ниво и тези в регистрираните групи за тестване на AIU (Athlete Integrity Unit) или ADAK (Anti-Doping Agency of Kenya)“. Един от атлетите не е успял да поиска разрешение за терапевтична употреба, бил е уведомен за положителния тест и е продължил да тренира, предполагайки, че в крайна сметка ще бъде оправдан, след като предостави обяснение, декларирайки предписаните му лекарства.

Изследователите пишат, че наказанията са били травмиращи за всеки атлет, като мнозина са изразили срам и неудобство от страх, че ще бъдат възприемани като умишлени измамници. "Чувствах се като позор за обществото. Бях разочарование за семейството си“, казва един от спортистите.

Някои атлети са се справяли със ситуацията чрез избягване и самоизолация, често продължаваща с месеци, което е довело до влошаване на психологическата травма. "В повечето случаи, когато се случат такива неща, се изолираш, а колкото повече се изолираш, толкова повече мислиш, а това води до стрес и депресия“, споделя един от тях.

Друг атлет признава, че е използвал алкохол като начин за справяне. "Стоях сам. Не исках никого в къщата. Просто стоях сам, пиех и се опитвах да осмисля нещата“, казва той.

Много спортисти са страдали от тревожност за бъдещето си и способността да издържат финансово себе си и семействата си по време на санкциите. Някои дори са изпитали физически прояви на стрес, като един от атлетите съобщава, че е развил язва и се е наложило да постъпи в болница.

Тъй като психичното здраве остава стигматизирано в кенийското общество – както отбелязва един атлет: "Когато съм стресиран, хората си мислят, че се шегувам“, обяснявайки как културните нагласи обезкуражават хората да търсят психиатрична помощ – много от интервюираните спортисти са изпитали и липса на социална подкрепа в най-трудния си момент.

"Атлетите се бореха с факта, че са наказани, а при някои този стрес ескалира до по-мрачни мисли, което подчертава сериозните последици за психичното здраве от санкциите“, отбелязват изследователите.

От десетте интервюирани атлети седем са съобщили, че са имали мисли за самоубийство след налагането на наказанието. "Спомням си, че си мислех: "Защо просто не умра?“. Дори обмислях да се хвърля от върха на сградата и да сложа край на всичко“, споделя един от тях.

След продължителен период на изолация една от атлетките се опитва да се самоубие през третия месец от изтърпяването на наказанието си. Нейните съседи и приятели се намесват и тя успява да постъпи в клиника за психично здраве за няколко седмици.

Социална изолация Социалната изолация е била често срещана тема сред интервюираните. Атлетите са се чувствали изоставени от приятели, треньори и дори членове на семейството, които са се дистанцирали от тях след новината за положителния тест. Тази загуба на подкрепа е засилила чувството им на самота и отчаяние, правейки справянето с наказанието още по-трудно.

В множество интервюта спортисти споделят, че се чувстват стигматизирани и изолирани в своите общности – ефект, който се разпростира и върху техните близки и роднини, а репутацията им остава трайно увредена. Някои от тях разказват, че са били обект на подигравки с прякори, свързани със субстанцията, за която са дали положителна проба – форма на тормоз, която се засилва значително в социалните мрежи.

Едно от най-тревожните открития на проучването е, че наказанията често водят до напрежение между членовете на семейството, много от които зависят финансово от спортиста. Няколко атлети отбелязват, че раздялата със съпруга/съпругата и разводът са често срещани последици след налагането на санкция. Изправен пред огромен срам, един от спортистите започва да злоупотребява с алкохол. Съпругата и децата му, с изключение на един син, който остава да се грижи за него, напускат общия им дом за известно време. Той споделя, че именно синът му в крайна сметка му е помогнал да осъзнае ефекта от действията си върху семейството. Често и децата на атлетите са подложени на публичен срам в общността, като съученици и приятели ги свързват с провинението на родителите им.

Освен икономическите последици от прекратяването на професионалните им договори, много спортисти споделят, че са се почувствали изоставени от Националната федерация по лека атлетика, след налагането на забраната. Интервюираните в проучването антидопингови служители признават, че Athletics Kenya се дистанцира от наказаните атлети, и подчертават липсата на психологическа подкрепа.

Въпреки че са се сблъскали с огромни социални и кариерни сътресения в резултат на съответните си наказания, няколко атлети отбелязват, че са успели да преоткрият себе си чрез нови професии, а в някои случаи преживяването дори е укрепило семейните им връзки.

Размишлявайки върху интервютата си със спортисти и антидопингови служители, изследователите подчертават необходимостта от политики, които да осигуряват услуги за психично здраве в помощ на атлетите, изправени пред наказания. Те също така призовават спортните организации да поставят като приоритет семействата на спортистите и да съдействат за реинтеграцията или преориентирането на атлетите извън леката атлетика, което би помогнало за "смекчаване на ненужните вреди“, пишат те.

"Подобна подкрепа ще помогне на санкционираните спортисти да изградят отново живота си и да допринесат положително за обществото.“