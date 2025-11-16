Лукас Бротен Пинейро написа история за Бразилия, Попов - 23-ти

Лукас Бротен Пинейро продължи да пише история за бразилските алпийски ски, след като постигна първата победа за Световната купа в актива на южноамериканската страна. Норвежецът, който се състезава с бразилски паспорт, спечели по категоричен начин слалома във финландския зимен център Леви с общо време 1:50.72 минути.

Алберт Попов завърши 23-ти в крайното класиране на втория манш с 2.29 секунди изоставане от победителя. Другият ни представител Калин Златков не финишира в първия манш след грешка.

Миналия сезон Бротен Пинейро записа първия в историята на бразилските ски подиум в Световната купа, а вече има и победа - той я добавя към предишните 3 в сметката си, докато още представяше родината си Норвегия. Лукас беше лидер и след първия манш, като затвърди доминацията си във втория с аванс от 0.31 секунди пред Клеман Ноел и 0.57 секунди пред Едуард Халберг. Халберг влезе в историята, защото никой финландец преди не беше финиширал дори в топ 10 в Леви.

Топ 10 допълниха Лори Тейлър, Тимон Хауган, Пако Расат, Дейв Райдинг, Стефан Амие, Михаел Мат и Фабио Гъщрайн.

🇧🇷 Lucas Pinheiro Braathen drops a monster run to take the lead!🔥

Clement Noel 🇫🇷 (+0.41) and Timon Haugan 🇳🇴 (+0.49) follow closely.

Levi is about to explode in run 2… ❄️🔥



Run 2 at 13:00 CET ⏰#FISAlpine #WorldCupLevi pic.twitter.com/NIXEg5YWBa — FIS Alpine (@fisalpine) November 16, 2025

Изненадващо шампионът в слалома от миналия сезон Кристофершен остана 13-ти, а Мануел Фелер - 11-ти. Световният шампион в дисциплината Лоик Меяр завърши 14-ти.