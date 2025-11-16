Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лукас Бротен Пинейро написа история за Бразилия, Попов - 23-ти

Лукас Бротен Пинейро написа история за Бразилия, Попов - 23-ти

  • 16 ное 2025 | 15:10
  • 538
  • 0
Лукас Бротен Пинейро написа история за Бразилия, Попов - 23-ти

Лукас Бротен Пинейро продължи да пише история за бразилските алпийски ски, след като постигна първата победа за Световната купа в актива на южноамериканската страна. Норвежецът, който се състезава с бразилски паспорт, спечели по категоричен начин слалома във финландския зимен център Леви с общо време 1:50.72 минути.

Алберт Попов завърши 23-ти в крайното класиране на втория манш с 2.29 секунди изоставане от победителя. Другият ни представител Калин Златков не финишира в първия манш след грешка.

Миналия сезон Бротен Пинейро записа първия в историята на бразилските ски подиум в Световната купа, а вече има и победа - той я добавя към предишните 3 в сметката си, докато още представяше родината си Норвегия. Лукас беше лидер и след първия манш, като затвърди доминацията си във втория с аванс от 0.31 секунди пред Клеман Ноел и 0.57 секунди пред Едуард Халберг. Халберг влезе в историята, защото никой финландец преди не беше финиширал дори в топ 10 в Леви.

Алберт Попов се класира за втория манш в Леви
Алберт Попов се класира за втория манш в Леви

Топ 10 допълниха Лори Тейлър, Тимон Хауган, Пако Расат, Дейв Райдинг, Стефан Амие, Михаел Мат и Фабио Гъщрайн.

Изненадващо шампионът в слалома от миналия сезон Кристофершен остана 13-ти, а Мануел Фелер - 11-ти. Световният шампион в дисциплината Лоик Меяр завърши 14-ти.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 ное 2025 | 08:09
  • 764
  • 0
Вратарят на Минесота подобри 11-годишен рекорд

Вратарят на Минесота подобри 11-годишен рекорд

  • 16 ное 2025 | 06:47
  • 632
  • 0
Безмилостната Шифрин с девети елен в кариерата си

Безмилостната Шифрин с девети елен в кариерата си

  • 15 ное 2025 | 16:22
  • 1871
  • 3
Матю Шефер стана най-младият играч, отбелязал гол в продължението на мач от редовния сезон на НХЛ

Матю Шефер стана най-младият играч, отбелязал гол в продължението на мач от редовния сезон на НХЛ

  • 15 ное 2025 | 10:17
  • 1150
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 15 ное 2025 | 06:58
  • 1390
  • 0
Алберт Попов и Калин Златков готови за началото на сезона си в Леви

Алберт Попов и Калин Златков готови за началото на сезона си в Леви

  • 14 ное 2025 | 12:19
  • 2365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: финландец вкара за Локо (ГО)

Втора лига на живо: финландец вкара за Локо (ГО)

  • 16 ное 2025 | 15:25
  • 12283
  • 5
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 11096
  • 37
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 4386
  • 2
Съставите на Португалия и Армения

Съставите на Португалия и Армения

  • 16 ное 2025 | 15:20
  • 422
  • 0
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 8812
  • 27
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 12663
  • 14