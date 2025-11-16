Джулиън Алфред против 3 бягания на 100 метра в един ден при жените на Олимпийските игри в Лос Анджелис

Джулиън Алфред се противопостави на програмата на Световната атлетика за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., изтъквайки притеснения относно справедливостта и изключително натоварващия формат на състезанията, планиран за 100 метра при жените.

Въпреки че новината, че финалът на 100 метра при жените ще бъде акцентът в първия ден от състезанията на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г., предизвика значителен ентусиазъм, една ключова фигура изрази силно несъгласие – действащата олимпийска шампионка Джулиън Алфред.

Спринтьорката от Сейнт Лусия и нейният екип повдигнаха сериозни въпроси относно плана, който предвижда жените атлетки да бягат три кръга на 100 метра в рамките на един ден. За някои състезателки, които преминават през предварителния кръг, това може да означава четири бягания за ден.

Финалът на 100 метра при жените ще бъде в първия ден на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Хенри Рол, агентът на Алфред, официално изрази техните възражения в писмо, изпратено до Световната атлетика в петък.

"Въпреки че ранната видимост може да бъде представена като предимство, видимост без справедливост не представлява прогрес“, заявява Рол в писмото, обяснявайки защо Джулиан Алфред "няма да предложи благоприятен коментар“ за програмата.

Той продължава: "Предвид продължаващия модел на неадекватни периоди за възстановяване, второстепенно разглеждане на структурата на женските дисциплини и неравностойни условия в сравнение с мъжете атлети, ние не можем с чиста съвест да допринесем за медиен наратив, възхваляващ настоящата програма. Това би представило погрешно реалността на атлетите и би подкрепило неравенството под прикритието на промоция.“

Световната атлетика изтъкна положителни реакции от други топ спринтьорки. Ша'Кари Ричардсън, световна шампионка от 2023 г. и сребърна медалистка от Париж, е цитирана в прессъобщение да казва: "Леката атлетика изживява своя момент, а пътят към Лос Анджелис ще бъде нещо специално, особено за женските спринтове.“

Британската олимпийска и световна медалистка Дина Ашър-Смит също похвали този ход. "Ще бъде чест за женския спринт на 100 метра да открие игрите в Лос Анджелис“, каза тя. "Това е толкова вълнуваща възможност, която отбелязва трайното наследство, силата и глобалното влияние на женския спринт, точно 100 години след първото участие на жени в олимпийската лека атлетика.“

Писмото на Рол обаче твърди, че това решение за програмата е стъпка назад за жените атлети. Той посочва история на несправедливо изготвяне на графици, цитирайки последните Олимпийски игри в Париж като ясен пример.

"В няколко поредни олимпийски цикъла програмирането на късите спринтове при жените многократно е поставяло атлетките в състезателно и физиологично неизгодно положение“, пише той.

"Последните летни олимпийски игри направиха това безпогрешно ясно: първият кръг на 200 метра при жените се проведе по-малко от 12 часа след финала на 100 метра при жените.“

Рол описва подробно изтощителните задължения след състезание за атлети като Джулиън Алфред, включително антидопингов контрол и медийни ангажименти, което означавало, че те са се прибирали в квартирите си "доста след 3:00 ч. сутринта“, само за да станат часове по-късно за следващото състезание.

В Париж Алфред спечели сребърен медал на 200 метра, завършвайки зад Габи Томас от САЩ, която не беше участвала на 100 метра.

Писмото също така подчертава несъответствие с програмата на мъжете в Лос Анджелис. Мъжете спринтьори ще бягат своите предварителни и първи кръгове на 100 метра на 15 юли, последвани от полуфинали и финал вечерта на 16 юли, което им дава един ден почивка между първия и последния кръг.

"Както уважаваният треньор Стивън Франсис открито заяви, той не би имал възражения срещу такава програма, ако мъжете бяха подложени на същите ограничения“, пише Рол. "Но те не са. Това несъответствие отразява структурно неравенство, което трябва да бъде адресирано, а не оправдавано.“

Вместо да предоставят благоприятни коментари, Рол потвърди, че той и Алфред се ангажират с медии във Франция и Обединеното кралство, за да повишат осведомеността и да се застъпят за системна промяна.

"Жените заслужават равни условия, равна защита и равно уважение“, твърди той. "Всичко по-малко е неприемливо.“

Междувременно Джанет Евънс, главен директор по въпросите на атлетите за Лос Анджелис 2028 и олимпийска легенда в плуването, заяви, че организаторите са се консултирали със своята комисия на спортистите, която включва Алисън Филикс и Куин Харисън, както и с комисията на атлетите към Световната атлетика.

Джанет Евънс отбеляза, че макар три бягания на 100 метра в един ден да се практикува на други състезания, това никога не се е случвало на световно първенство.

Тя съобщи, че обратната връзка е била предимно положителна. "Имаше вълнение“, каза Евънс. "А за малкото несъгласни, мнозинството от атлетите ми казаха: "Просто ме уведомете... Ще започна да тренирам, за да бягам три пъти по 100 метра в един ден, защото е възможно. Просто трябва да планирам тренировките си.“

В писмото си Рол отправя и директен апел към новия президент на МОК Кърсти Ковънтри, с която се засичат в университета Обърн, където той е бил треньор, а тя – плувкиня.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago