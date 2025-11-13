Финалът на 100 метра при жените ще бъде в първия ден на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. ще започнат "с гръм и трясък“, като финалът на 100 метра при жените ще се проведе в първия ден, а този при мъжете – във втория. Това обяви президентът на Световната атлетика лорд Коу.

Церемонията по откриването на Игрите ще се състои на 14 юли, а закриването е насрочено за 30 юли. В програмата е направена "историческа размяна“ – леката атлетика ще започне през първата седмица и ще продължи през целия период на Олимпиадата, докато плуването ще се проведе през втората седмица.

При представянето на графика организаторите заявиха, че това ще бъдат най-големите олимпийски игри досега, "включващи 36 спорта и 51 дисциплини, разпределени в 49 състезателни обекта в 18 зони в региона на Лос Анджелис и Оклахома Сити“.

Предвидена е и "Супер събота“ на 29 юли (ден 15), която ще включва 26 финала в 23 различни спорта.

Лорд Коу заяви, че графикът е създаден така, че "атлетическата програма да започне ударно, като нашите спринтьорки ще излязат на сцената в първия ден, а мъжете спринтьори – във втория, за да се увеличи и поддържа световният интерес след церемонията по откриването“.

"Ще бъде чест финалът на 100 метра при жените да открие Игрите в Лос Анджелис“, коментира британската спринтьорка Дайна Ашър-Смит.

"Това е толкова вълнуваща възможност – да отпразнуваме трайното наследство, силата и глобалното влияние на женския спринт, точно 100 години след първото участие на жени в олимпийската лека атлетика. Нямам търпение да задам тона на едни вълнуващи и зрелищни Игри“, добави тя.

Провеждането на финала на 100 метра при жените в първия ден означава, че състезателките ще трябва да пробягат три серии в рамките на един ден, вместо в два. Джанет Евънс, главен директор по въпросите на спортистите в Лос Анджелис 2028, обаче уточни, че са проведени обстойни разговори със състезателите и реакцията е била "до голяма степен положителна“.

Състезанията по лека атлетика ще се проведат на "Лос Анджелис Мемориъл Колизеум“. Първото събитие с медали ще бъде триатлонът при жените, а последното ще бъде в плуването.

Плуването е преместено във втората седмица, за да може да се проведе на стадион "SoFi“ – мястото, където ще бъде и церемонията по откриването.

В първия официален ден на Олимпиадата ще се проведат и най-много финали при жените в рамките на един ден в историята.

"Олимпийските игри Лос Анджелис 2028 ще представят рекорден брой жени олимпийки, като за първи път в историята всеки отборен спорт ще има равен или по-голям брой женски отбори в сравнение с мъжките, а 50,5% от общата квота за спортисти е разпределена за жени в 36-те спорта и 51 дисциплини“, съобщиха организаторите.

Подробностите за олимпийския футболен турнир, който ще се проведе на различни места в САЩ, както и за Паралимпийските игри в Лос Анджелис (15-27 август), все още не са обявени.

Снимки: Gettyimages