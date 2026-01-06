Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

След сезон 2025, който донесе както проблясъци на гениалност, така и разочароващи неуспехи, подгласникът от маратона в Берлин през 2023 г. Винсент Нгетич е решен да обърне нова страница и да даде силен старт на кампанията си за 2026 г., когато застане на старта на полумаратона в Хюстън в неделя.

Нгетич започна сезон 2025 обещаващо, завършвайки втори на полумаратона в Санта Пола (Испания) на 19 януари. Той спря хронометъра на 1:00:00, само на пет секунди зад сънародника си Винсент Лангат. Джонатан Камосонг допълни подиума с време 1:01:25.

Нгетич пренесе тази инерция и на маратона в Токио на 2 март, където си осигури трето място с време 2:04:00. Етиопците Тадесе Такеле (2:03:23) и Дереса Гелета (2:03:51) се оказаха недостижими в този ден, заемайки съответно първото и второто място.

На 18 май Нгетич демонстрира своята универсалност, като се състезава на по-къса дистанция в бягането на 10 км Great Manchester Run, където отново завърши трети с време 27:58. Той остана зад олимпийския шампион на 10 000 м от 2020 г. Селемон Барега от Етиопия (27:49) и Сантяго Катрофе от Уругвай (27:52).

Въпреки това, краят на кампанията се оказа труден, тъй като Нгетич не успя да се наложи на маратона на Световното първенство в Токио, завършвайки на 22-ро място с време 2:13:38.

В Хюстън Нгетич няма да бъде единственият представител на Кения. Към него ще се присъединят Алекс Масай и Патрик Кипроп.

Снимки: Imago