Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски заминава на лагер в Турция, очакванията на Георги Костадинов за 2026
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

  • 6 яну 2026 | 11:09
  • 60
  • 0
Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

След сезон 2025, който донесе както проблясъци на гениалност, така и разочароващи неуспехи, подгласникът от маратона в Берлин през 2023 г. Винсент Нгетич е решен да обърне нова страница и да даде силен старт на кампанията си за 2026 г., когато застане на старта на полумаратона в Хюстън в неделя.

Нгетич започна сезон 2025 обещаващо, завършвайки втори на полумаратона в Санта Пола (Испания) на 19 януари. Той спря хронометъра на 1:00:00, само на пет секунди зад сънародника си Винсент Лангат. Джонатан Камосонг допълни подиума с време 1:01:25.

Нгетич пренесе тази инерция и на маратона в Токио на 2 март, където си осигури трето място с време 2:04:00. Етиопците Тадесе Такеле (2:03:23) и Дереса Гелета (2:03:51) се оказаха недостижими в този ден, заемайки съответно първото и второто място.

На 18 май Нгетич демонстрира своята универсалност, като се състезава на по-къса дистанция в бягането на 10 км Great Manchester Run, където отново завърши трети с време 27:58. Той остана зад олимпийския шампион на 10 000 м от 2020 г. Селемон Барега от Етиопия (27:49) и Сантяго Катрофе от Уругвай (27:52).

Въпреки това, краят на кампанията се оказа труден, тъй като Нгетич не успя да се наложи на маратона на Световното първенство в Токио, завършвайки на 22-ро място с време 2:13:38.

В Хюстън Нгетич няма да бъде единственият представител на Кения. Към него ще се присъединят Алекс Масай и Патрик Кипроп.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Тебого внесе яснота по слуховете за смяна на националността

Тебого внесе яснота по слуховете за смяна на националността

  • 5 яну 2026 | 16:59
  • 1534
  • 0
Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 886
  • 0
Бапте открива зимния сезон във Франция

Бапте открива зимния сезон във Франция

  • 5 яну 2026 | 15:03
  • 426
  • 0
Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

  • 5 яну 2026 | 13:21
  • 449
  • 0
Двукратният шампион Киплимо повежда Уганда на Световното по крос-кънтри

Двукратният шампион Киплимо повежда Уганда на Световното по крос-кънтри

  • 5 яну 2026 | 13:14
  • 418
  • 0
Амебау с впечатляващо време 5 км в Барселона

Амебау с впечатляващо време 5 км в Барселона

  • 5 яну 2026 | 12:59
  • 278
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 6487
  • 8
Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

  • 6 яну 2026 | 10:35
  • 6037
  • 1
Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 10:45
  • 1284
  • 3
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 5139
  • 3
Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

  • 6 яну 2026 | 08:08
  • 6314
  • 5
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 3948
  • 2