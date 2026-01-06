Популярни
  Sportal.bg
  Лека атлетика
  Бертранд и Уолкът бяха коронясани за "Атлети на годината" на Тринидад и Тобаго

  • 6 яну 2026 | 10:18
  • 218
  • 0
Само дни след като получиха национално признание, звездите на леката атлетика Лия Бертранд и Кешърн Уолкът затвърдиха своята доминация на местната спортна сцена, като спечелиха най-големите отличия на церемонията по награждаването на Националната асоциация на атлетическите администрации на Тринидад и Тобаго.

Бертранд спечели титлата "Атлетка на годината“, докато кралят на копието Кешърн Уолкът бе обявен за "Атлет на годината“.

Този двоен триумф идва по-малко от седмица, след като двамата атлети получиха наградите "Спортистка“ и "Спортист на годината“ на Олимпийския комитет на Тринидад и Тобаго.

Отличията са достоен завършек на една забележителна година. През септември Уолкът се завърна на върха в световната атлетика, спечелвайки злато на Световното първенство в Япония с мощно хвърляне от 88.16 метра.

Бертранд, която също участва на Световното първенство, подобри личните си постижения, като постави нови национални рекорди на 100 метра (10.92 секунди) и 200 метра (22.54 секунди).

Наградната вечер отличи и техните специфични дисциплини, като Уолкът бе обявен за "Най-изявен атлет в техническите дисциплини при мъжете“, а Бертранд взе приза за "Атлетка на годината в бяганията при жените“.

Към тях се присъедини елитна група от изявени спортисти за 2025 г. Сребърният медалист на 400 метра от Световното първенство Джарийм Ричардс бе коронясан за "Най-изявен атлет в бяганията при мъжете“, докато Тайра Гитънс-Спотсвил заслужи титлата "Най-изявена атлетка в техническите дисциплини при жените“.

Церемонията също така насочи вниманието към обещаващото бъдеще на нацията. Кристофър Сами, носител на два златни медала в бяганията на 1500 и 3000 метра за юноши под 17 години на игрите Carifta, бе обявен за "Млад атлет на годината“.

Неговата колежка в средните бягания Ошеа Къмингс, която спечели злато на 1500 метра и бронз на 3000 метра на Carifta, получи наградата "Млада атлетка на годината“.

Снимки: Gettyimages

