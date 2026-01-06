Магучих: Знаех, че някой ден този рекорд ще бъде мой

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих е харесвана от някои и недолюбвана от други. Но шампионските факти са налице и няма как нейните постижения да не получават признание. Украинката подобри 37-годишния световен рекорд на Стефка Костадинова от 2.09 м, след като скочи 2.10 м на Диамантената лига в Париж през 2024 г. Нещо, което тя самата призна, че е вярвала, че ще постигне. Магучих публикува в профила си в Инстаграм прочувствен пост, в който обяснява, че е вярвала във възможностите си от съвсем малка. И е постигнала целта си, тъй като никога не се е отказала да я преследва.

“Замисляли ли сте се колко често се подценяваме? Колко страховете ни, а понякога и мнението на другите, ни пречат да вдигаме летвата все по-високо и по-високо?

Още от детството си имах мечта - да поставя световен рекорд. Но имаше стотици, ако не и хиляди деца като мен. Всички мечтаехме и преодолявахме определен път към една цел. Някой вярваше в мен повече, а някой искрено смяташе скачането на височина - детско хоби, което някой ден щеше да му омръзне.

Но отношението ми към мечтата никога не се е променяло. И така - вярата в себе си и мечтата ти не се появява от раждането.

Но някъде вътре в себе си винаги знаех - този рекорд ще бъде мой. Знаех това, когато за първи път се качих на височината на 11 години, а след това и на 7 юли 2024 г., когато си нанесох грим на лицето.

Разбирам, че може да звучи странно, но онзи ден в Париж, застанала пред огледалото няколко часа преди старта, почувствах, че ще запиша този ден в историята.

Успешен опит, после още един, и още един. Рекорд за Украйна. Вдишайте. Издишайте. Световен рекорд - височина 2.10 м, зад гърба ми 37 години слава и историята на предишната височина.

Щеше ли това да се случи, ако бях послушала онези, които не вярваха в мен? Кой си мислеше, че спортът не е професия? Щеше ли това да се случи, ако там, където беше трудно, щях да потърся нещо “по-просто“? Не. Следвах собствения си път, с вярата си и мечтата си.

Не всеки от нас ще може да изпълни мечта на цял живот, не всеки ще може да преодолее пътя към нея. Не всеки ще спечели олимпийско злато или ще постави рекорд. Но колкото по-трудна е мечтата ни, колкото повече препятствия има по пътя към нея, толкова по-силни и по-уверени ставаме.

Пожелавам на всички, които са прочели този текст докрай - никога да не изневеряват на голямата си мечта. А на тези, които все още не са я намерили - да намерят онова глобално нещо, за което си струва да се живее”, написа Магучих в профила си в Инстаграм.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages