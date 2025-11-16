Кийли Ходжкинсън остана шокирана от лично съобщение от Мо Фара след Световното

Сър Мо Фара остави Кийли Ходжкинсън без думи със съобщението си след нейния бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика.

Легендарният атлет подчерта класата си, като изпрати окуражаващо съобщение на сензацията в бягането на 800 метра след представянето ѝ на шампионата на планетата. Ходжкинсън трябваше да се задоволи с бронз в Токио през септември, година след като спечели олимпийско злато в Париж.

Въпреки това отличието представляваше своеобразен триумф за 23-годишната състезателка, която се бореше с контузии през цялата година след успеха си във френската столица. Нейното представяне в Япония и пътят обратно към пълна физическа форма впечатлиха легендата от Лондон 2012 Фара, който отдели време да изпрати на Ходжкинсън гласово съобщение, в което хвали постигнатото от нея в Далечния изток.

Във видео от тренировка зад кулисите в нейния YouTube канал се вижда как Ходжкинсън получава неочакваното, но високо оценено съобщение от иконата в бягането на дълги разстояния. "От сър Мо Фара, най-великият“, отбелязва тя, докато проверява телефона си.

"Нямах представа, че ще го изпрати като гласова бележка“, засмя се тя, преди да пусне съобщението. В него се чува как Фара казва: "Знам, че искаше да спечелиш златото, защото такава е нагласата ти, но да си тръгнеш с това, което постигна, е абсолютно невероятно постижение според мен.“

Кадрите от тренировката са заснети, преди тя да отпътува за Ню Йорк, за да се състезава в турнира само за жени Athlos, където спечели победата на 800 метра с време 1 минута и 56,53 секунди в едва шестото си състезание за годината.

Джорджия Хънтър Бел, сънародничка и тренировъчна партньорка, завърши на второ място, на 1,8 секунди зад Ходжкинсън, която заяви: "Почти не съм се състезавала този сезон, така че вероятно за мен беше по-малко трудно да изляза и да се раздам.“

След предизвикателната 2025 г. както Ходжкинсън, така и британската атлетика очакват по-успешна 2026 г., като основните събития ще бъдат Игрите на Британската общност в Глазгоу и Европейското първенство в Бирмингам.

Директорът по представянето в Британската атлетика Пола Дън призна, че е "време за рестарт“, след като отборът на Великобритания не успя да спечели златен медал на Световно първенство за първи път от 2003 г. насам. Британският отбор завърши на 21-во място в класирането по медали в Токио, осигурявайки си пет подиума, включително бронза на Ходжкинсън.

"Определено мога да кажа, че резултатите бяха смесени“, призна Дън. "Имаше някои добри моменти, но е време за рестарт.“

"Ще разговаряме с всички треньори и всички атлети. Стандартите се покачват. Имахме голям лош късмет с контузиите. В Париж имахме късмет. Тук просто го нямахме.“

"Но сме там, където сме. Очевидно хората са разочаровани, но това е първата година от цикъла и ако ще имаш разочароваща година, то по-добре да е тази.“

Относно Ходжкинсън, тя добави: "Кийли можеше спокойно да не дойде. Когато говорих с нея през април, когато не тренираше, ѝ предложих да пропусне, защото имаше две много тежки години, а трябва да помним, че е само на 23. И тя каза "абсолютно не“. Да дойде и да заложи репутацията си и всичко на карта, да бяга не напълно здрава, с минимален брой състезания, в такава среда, е невероятно.“

Снимки: Gettyimages