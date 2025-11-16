Бурхард и Гьоргер триумфираха на родна земя преди Лагоа 2025

По-малко от месец преди Европейското първенство по крос-кънтри на в Лагоа 2025, опитните германски атлети Елена Бурхард и Маркус Гьоргер засилиха подготовката си с победи в състезанията за мъже и жени на Sparkassen Cross Pforzheim. Надпреварата, която се проведе в събота, е част от Световния крос-кънтри тур на World Athletics със сребърен статут.

33-годишната Бурхард, която е представяла Германия пет пъти на европейски първенства по крос-кънтри, постигна най-добрия си резултат през 2017 г. в Шаморин, където завърши пета. В Пфорцхайм тя демонстрира отлична форма и спечели убедително по 6,6-километровото трасе с време 23:14.48.

На второ място се класира Веерле Бакер от Нидерландия, която финишира с изоставане от 6.87 секунди. Трета остана представителката на домакините Лиза Терч с резултат 23:43:11.

Четвърта в общото класиране и първа при състезателките до 23 години завърши Кира Вайс. Тя спечели сребърен медал на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025 и ще се стреми към ново призово класиране в Лагоа 2025.

В надпреварата при мъжете на дистанция 8,8 км Маркус Гьоргер се откъсна от конкуренцията и спечели с време 27:11.92. Втори финишира неговият сънародник Ник Йегер (27:27:45). В категорията до 23 години най-бърз беше Йихун Фантахун Гезахин от Етиопия, който се нареди трети в общото класиране с време 27:41.36.

При девойките до 20 години се проведе изключително оспорвана битка на 4,4-километровото трасе. Ширин Кербер успя да изпревари Юлия Ерле с 2.23 секунди, финиширайки за 15:25.51.

Кербер зае четвърто място във финала на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Лима миналата година, докато Ерле спечели бронзов медал на 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере 2025 това лято.

Очаква се двете да поведат германския отбор в състезанията до 20 години на предстоящото първенство в Лагоа 2025.

При младежите до 20 години победата грабна Матийо Бюрер от Швейцария. Той се класира четвърти в класическата планинска дисциплина на Световното първенство по планинско бягане и трейл в Канфранк-Пиринеос през септември.

