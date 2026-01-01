Популярни
  2. Ал Уахда
  3. Бентеке ще продължи кариерата си в ОАЕ

Бентеке ще продължи кариерата си в ОАЕ

  • 1 яну 2026 | 21:30
  • 301
  • 0
Бентеке ще продължи кариерата си в ОАЕ

Белгийският нападател Кристиан Бентеке подписа договор с тима на Ал Уахда, съобщиха от клуба от Про Лигата на Обединените арабски емирства.

35-годишният таран преминава в Ал Уахда със свободен трансфер от американския Ди Си Юнайтед, за който игра в продължение на три години и половина.

В кариерата си Бентеке е носил още екипите на Генк, Стандард (Лиеж), Кортрийк, Мехелен, Астън Вила, Ливърпул и Кристъл Палас.

За националния отбор на Белгия той има 45 мача и 18 попадения, но не е обличал екипа на "червените дяволи" от 2022 година насам.

