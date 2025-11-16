Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

В най-новия епизод на подкаста VolleyCast водещите Александър Кепев и Анатоли Гьонов разговарят с Александър Иванов – председател на управителния съвет на волейболен клуб Хебър (Пазарджик) и член на Управителния съвет на Българската федерацията по волейбол.

След 2 години без интервюта, Александър Иванов говори откровено за трудностите, през които клубът преминава, за бъдещето на Хебър и за пътя към възстановяването. Иванов не крие болката си от настоящата ситуация:

В Пазарджик започва кампания "Заедно за Хебър"

„В клуба положението в момента изобщо не е добро… Нямаме приходи, за да покриваме основните нужди на клуба.“

Той разкрива, че сезонът е започнал без реален бюджет, а първите мачове са били възможни единствено благодарение на личните усилия на него и Тодор Алексиев, който в момента е треньор на отбора.

Липсата на институционална подкрепа и затруднената комуникация с общината поставят клуба в изключително тежка позиция.

Иванов споделя, че ще бъдат стартирани кампании за подкрепа от фенове и разговори със стари и нови партньори:

„Няма да оставим нещата така… Предстоят няколко кампании, за да потърсим подкрепа от спонсори и партньори.“

Разговорът обхваща и времето, когато Пазарджик беше европейски град на спорта и спортът бе приоритет на общината. Иванов подчертава ролята на бившия кмет и амбицията му градът да бъде сред водещите спортни центрове в страната. Тогава Хебър успя да привлече легенди като Тодор Алексиев, Виктор Йосифов, Теодор Салпаров и други.

„Кметът беше много амбициозен и искаше да постави Хебър на европейската карта… Искаше да вижда легендите на България да се върнат.“

Иванов разказва за пропусната възможност от миналата година — голям инвеститор, който е можел да изведе клуба от тежкото състояние. С отпадането на Хебър от първенството интересът рязко спада, а планът се проваля. Един от най-силните моменти в разговора е благодарността към играчите, които са дали много за клуба:

„За нас беше истинска чест те да обличат екипа на Хебър…“ Иванов подчертава, че те не са „наемници“, а легенди, върнали се, за да подкрепят българския волейбол.

“Ако Алекс и Мони, към края на кариерите си, се върнат? Ако има отбор, който може да си позволи да ги върне в България, ще ги наричаме ли „наемници“? Или ще им се радваме, заради успехите, които са постигнали?”

Въпреки трудностите Иванов остава оптимист:

„Със сигурност не сме се отказали да се борим… Знаем какво е било през годините.“

Епизодът дава честен и подробен поглед към настоящето и бъдещето на „Хебър“ — клуб с история, стойност и огромен потенциал, който търси път обратно към върховете.