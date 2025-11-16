Популярни
Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

  • 16 ное 2025 | 12:17
Дебютантът в състава на младежкия национален отбор по футбол Иван Панков разкри, че пред него не е стояла никаква дилема дали да облече екипа на България.

Халфът е роден в България, но още на 5 години заминава със семейството си за Кипър, където правят няколко опита да го убедят да вземе гражданство. В момента той е част от местния елитен Красава и до момента записа 9 мача през сезона.

Панков застана пред обектива на Българския футболен съюз, за да разкаже повече за себе си и за кариерата си.

"Израснал съм в Кипър, от 5-годишен съм там с моите родители. Целият ми живот е бил в тази страна, там са приятелите ми, моите треньори. Позицията ми е "осмица" и "шестица", там се чувствам най-добре. Преди 2 години заиграх и като десен бек. Където се налага, там ще играя за националния отбор", заяви полузащитникът

Иван Панков разкри и за първия си разговор със селекционера Тодор Янчев: "Преди седмица и половина се свързаха с мен. Точно бях получил червен картон…уча се от грешките, още съм млад. На следващия ден след мача ми се обади треньорът. Бях малко паднал емоционално. Това ми помогна да се вдигна. Бях категоричен, че искам да играя за България. В Кипър доста пъти са се опитвали да ме извикат, но бях сигурен, че не искам там."

