Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик (Куклен)
  3. ФК Калояново отстрани Атлетик (Куклен) за купата на АФЛ

ФК Калояново отстрани Атлетик (Куклен) за купата на АФЛ

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 777
  • 0
ФК Калояново отстрани Атлетик (Куклен) за купата на АФЛ

В с.Калояново, едноименния тим победи Атлетик (Куклен) с 1:0, в среща от първия кръг на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Четвъртият във временното класиране на А областната група на Пловдив и 11-ия в Югоизточната Трета лига изиграха интригуващ и динамичен двубой, с добро темпо. Йовко Зайков вкара в началото единственото попадение. Гостите, излезли без част от основните си играчи, реагираха мигновено. Скоро обаче футболистите на ФК Калояново изравниха играта и дори пропуснаха да вкарат още до почивката. Атлетик започна втората част с промени в състава – влязоха двама основни състезатели. Това обаче не промени нищо. Финалният натиск пред вратата на домакините не доведе до промяна в резултата.

Успехът над Атлетик (Куклен), е третият за ФК Калояново в настоящото издание на турнира. Преди него, отбора елиминира като домакин Садово (Садово) с 1:0 и като гост Крумово 2024 (Крумово) с 2:1.

Снимки: ФК Калояново – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

  • 5 ное 2025 | 14:29
  • 25015
  • 13
Берое ще тренира на базата на Верея

Берое ще тренира на базата на Верея

  • 5 ное 2025 | 14:27
  • 767
  • 0
Билетите за България - Грузия вече са в продажба

Билетите за България - Грузия вече са в продажба

  • 5 ное 2025 | 14:11
  • 900
  • 1
Лудогорец пристигна в Унгария

Лудогорец пристигна в Унгария

  • 5 ное 2025 | 14:05
  • 925
  • 1
Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

  • 5 ное 2025 | 13:56
  • 2657
  • 5
Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 7859
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 9617
  • 26
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 8648
  • 3
Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

  • 5 ное 2025 | 19:00
  • 494
  • 0
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 69707
  • 211
Съставите на Карабах и Челси

Съставите на Карабах и Челси

  • 5 ное 2025 | 18:52
  • 535
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 522411
  • 29