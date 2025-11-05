ФК Калояново отстрани Атлетик (Куклен) за купата на АФЛ

В с.Калояново, едноименния тим победи Атлетик (Куклен) с 1:0, в среща от първия кръг на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Четвъртият във временното класиране на А областната група на Пловдив и 11-ия в Югоизточната Трета лига изиграха интригуващ и динамичен двубой, с добро темпо. Йовко Зайков вкара в началото единственото попадение. Гостите, излезли без част от основните си играчи, реагираха мигновено. Скоро обаче футболистите на ФК Калояново изравниха играта и дори пропуснаха да вкарат още до почивката. Атлетик започна втората част с промени в състава – влязоха двама основни състезатели. Това обаче не промени нищо. Финалният натиск пред вратата на домакините не доведе до промяна в резултата.

Успехът над Атлетик (Куклен), е третият за ФК Калояново в настоящото издание на турнира. Преди него, отбора елиминира като домакин Садово (Садово) с 1:0 и като гост Крумово 2024 (Крумово) с 2:1.

Снимки: ФК Калояново – фейсбук